俄羅斯對烏克蘭開戰，不到3天，首都基輔即面臨淪陷。有人呼籲台灣恢復徵兵2年，鄉民對此議題回應：「干我屁事？」「4個月爽！」「林昶左林飛帆回去補當兩年才OK」，也有人認真說，「OK啊！那次不OK」、「訓練精實一點，不要讓人感覺是去浪費兩年」。

俄羅斯總統普丁24日宣布對烏克蘭採取「特別軍事行動」後，至今已經3天，俄羅斯軍隊已經逼近烏克蘭首都基輔。烏克蘭總統澤倫斯基在與歐盟領導人視訊時道別，並表示「這可能是你們最後一次看到我活著」。

對於烏克蘭被俄羅斯入侵，卻不見強力抵抗，有人認為「今日烏克蘭、明日台灣」，美國史丹佛大學教授福山（Francis Fukuyama）也表示，烏克蘭跟台灣之間一個很重要的區別就是，烏克蘭人更願意為自己挺身而戰。

因此，有認為怎不恢復徵兵制？例如其民進黨立委林濁水在臉書表示，台灣民眾決戰意志不如烏克蘭，卻不恢復徵兵制，太扯！前海軍新江軍艦艦長呂禮詩也質疑，為何不恢復徵兵制？四個月的軍事訓練役拉上戰場，是戰力還是砲灰？

對於恢復徵兵制議題，也在網路上延燒，有鄉民在Dcard和PTT上詢問，「是否支持台灣恢復徵兵2年？」Dcard的鄉民直白表示，「干我屁事？」「想進去學掃地就自己簽下去」、「乾脆自殺」、「要去你自己去吧！」「4個月爽啦！」

PTT網友認為，「當兵浪費時間很大原因是民進黨跟覺青在宣傳宣傳的，偏偏這群人是最自稱抗中保台的」、「我OK你先當」、「 PTT的年齡層 大部分都服完役了吧！當然OK」、「退伍了 當然OK」、「都退快10年了，沒差」、「效法以色列全面皆兵」、「林昶左林飛帆回去補當兩年才OK」。

也有民眾回應，「OK啊！那次不OK」、「兩年制，男女皆兵」、「訓練精實一點，不要讓人感覺是去浪費兩年」、「當十年都沒有問題」、「不當兵你一樣在浪費生命」。

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