乾淨持久的底妝，是打造精緻妝容的第一步，今年春天，嬌蘭和肌膚之鑰推出添加保養成分的氣墊粉餅，迪奧和MAKE UP FOR EVER則推出妝效持久遮瑕的粉底液，植村秀推出粉體輕薄的定妝蜜粉，選擇適合膚質的粉底產品，才能呈現彷彿第二層肌膚般的自然底妝。

▍1.嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅

今年3月，嬌蘭24K底妝系列推出新成員「24K純金絲光氣墊粉餅」，含奢華珍貴成分，融合了活性保養成分，使上妝後肌膚平滑澎潤，並提供長時間保溼力，採用針對肌膚澎彈的活性成分，日復一日使用，肌膚恢復年輕光采。為了有效對抗紫外線對肌膚造成的問題，採用自然來源礦物防曬成分，具有SPF 40、PA+++的防曬係數，確保肌膚不受日照摧殘。

嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅。（邱映慈攝）
嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅。（邱映慈攝）
嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅適合白天外出補妝，賦予肌膚光采，卻不泛油光，遮瑕度高，讓妝容保持無瑕狀態。（邱映慈攝）
嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅適合白天外出補妝，賦予肌膚光采，卻不泛油光，遮瑕度高，讓妝容保持無瑕狀態。（邱映慈攝）

▍2.肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜

肌膚之鑰在今年春天全新推出「恆潤光采氣墊粉霜」，具有高度遮瑕力，結合溫和而有力的珍稀保養成份，每次上妝滿滿的養膚精華滲入肌底，呈現光采動人的膚況，長效持妝抗暗沉，呈現無瑕的優雅妝容。

肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜。（圖／品牌提供）
肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜。（圖／品牌提供）
肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜含養膚成分，帶來高遮瑕力及修飾細紋的彈潤質感，讓肌膚綻放最真實的閃耀光澤。（圖／品牌提供）
肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜含養膚成分，帶來高遮瑕力及修飾細紋的彈潤質感，讓肌膚綻放最真實的閃耀光澤。（圖／品牌提供）

▍3.迪奧超完美持久粉底液

DIOR於2019年推出超完美持久粉底液，擁有柔光與柔霧兩種質地，優異的持妝效果及各種色選，使肌膚全天綻放完美光澤，宛如第二層肌膚般的舒適。2022年2月這款粉底液成分升級，全面耐熱抗汗，有效抵禦高溫及潮濕的悶熱環境，其中柔霧粉底液更擁有不易沾染之效果。全新注入「鳶尾花萃」成為花植成分核心，讓肌膚能在最佳的保養呵護狀態之下，綻放最完美的無瑕妝效。

迪奧全新超完美持久柔光粉底液、超完美持久柔霧粉底液。（圖／品牌提供）
迪奧全新超完美持久柔光粉底液、超完美持久柔霧粉底液。（圖／品牌提供）
全新迪奧超完美持久粉底液底妝閨蜜曾之喬(左)與王淨(右)。（圖／品牌提供）
全新迪奧超完美持久粉底液底妝閨蜜曾之喬(左)與王淨(右)。（圖／品牌提供）

▍4.MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液

「HD SKIN 粉無痕持久粉底液」由全球31位專業彩妝師團隊，耗時3年共同研發而成，雙效粉體科技讓粉底自帶柔焦效果，立即修正瑕疵，呈現微霧光澤妝效，獨創的「微網貼膚系統」，讓臉上的粉底液可隨著表情移動，不會卡在表情紋之中。這款粉底液不浮粉、不沾染、不顯乾紋，同時不怕水、不暗沉，這五個長效持妝特點，讓你就算出門在外一整天，還是氣色超好，像是剛才上過妝。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液。（邱映慈攝）
MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液。（邱映慈攝）

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液適合所有膚況，尤其是油性肌到混和型肌膚。（圖／品牌提供）
MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液適合所有膚況，尤其是油性肌到混和型肌膚。（圖／品牌提供）
推薦搭配MAKE UP FOR EVER上妝工具，「雙效無痕美妝蛋」具有獨特矽膠底座材質不吸收粉底，節省粉底用量，彈力圓球面觸感柔軟完美貼合臉部曲線；「中型無痕粉底刷#109」菱形刷面設計可快速均勻延展粉底液，刷毛親膚細緻柔軟。（邱映慈攝）
推薦搭配MAKE UP FOR EVER上妝工具，「雙效無痕美妝蛋」具有獨特矽膠底座材質不吸收粉底，節省粉底用量，彈力圓球面觸感柔軟完美貼合臉部曲線；「中型無痕粉底刷#109」菱形刷面設計可快速均勻延展粉底液，刷毛親膚細緻柔軟。（邱映慈攝）

▍5.植村秀無極限持妝輕蜜粉

植村秀推出定妝新品「無極限持妝輕蜜粉，一直以來植村秀底妝系列最受消費者喜歡的就是持久、輕薄的特色，這次的新品粉質細緻、輕薄，可以完美貼合肌膚，不會有厚粉、面具感。添加山茶花籽油能增添蜜粉保濕度，就算輕掃眼下定妝也不會乾到卡粉。細緻的粉末可以填補毛孔和肌膚紋理，吸附粉底液裡的多餘油脂，去除油光，呈現霧面且自然的柔焦妝感。除了磨皮般的厲害妝效外，更能牢牢鎖住底妝，維持輕薄、精緻的妝感。

植村秀無極限持妝輕蜜粉。（邱映慈攝）
植村秀無極限持妝輕蜜粉。（邱映慈攝）
植村秀無極限持妝輕蜜粉的粉體輕盈細致，在肌膚上非常薄透，讓妝容清新又持色。（邱映慈攝）
植村秀無極限持妝輕蜜粉的粉體輕盈細致，在肌膚上非常薄透，讓妝容清新又持色。（邱映慈攝）
使用前後對比，植村秀無極限持妝輕蜜粉可以自然校正、提亮亞洲蠟黃膚色，呈現彷彿開濾鏡般的美肌。（邱映慈攝）
使用前後對比，植村秀無極限持妝輕蜜粉可以自然校正、提亮亞洲蠟黃膚色，呈現彷彿開濾鏡般的美肌。（邱映慈攝）

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