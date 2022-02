乾淨持久的底妝,是打造精緻妝容的第一步,今年春天,嬌蘭和肌膚之鑰推出添加保養成分的氣墊粉餅,迪奧和MAKE UP FOR EVER則推出妝效持久遮瑕的粉底液,植村秀推出粉體輕薄的定妝蜜粉,選擇適合膚質的粉底產品,才能呈現彷彿第二層肌膚般的自然底妝。

▍1.嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅

今年3月,嬌蘭24K底妝系列推出新成員「24K純金絲光氣墊粉餅」,含奢華珍貴成分,融合了活性保養成分,使上妝後肌膚平滑澎潤,並提供長時間保溼力,採用針對肌膚澎彈的活性成分,日復一日使用,肌膚恢復年輕光采。為了有效對抗紫外線對肌膚造成的問題,採用自然來源礦物防曬成分,具有SPF 40、PA+++的防曬係數,確保肌膚不受日照摧殘。

嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅。(邱映慈攝)

嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅適合白天外出補妝,賦予肌膚光采,卻不泛油光,遮瑕度高,讓妝容保持無瑕狀態。(邱映慈攝)

▍2.肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜

肌膚之鑰在今年春天全新推出「恆潤光采氣墊粉霜」,具有高度遮瑕力,結合溫和而有力的珍稀保養成份,每次上妝滿滿的養膚精華滲入肌底,呈現光采動人的膚況,長效持妝抗暗沉,呈現無瑕的優雅妝容。

肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜。(圖/品牌提供)

肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜含養膚成分,帶來高遮瑕力及修飾細紋的彈潤質感,讓肌膚綻放最真實的閃耀光澤。(圖/品牌提供)

▍3.迪奧超完美持久粉底液

DIOR於2019年推出超完美持久粉底液,擁有柔光與柔霧兩種質地,優異的持妝效果及各種色選,使肌膚全天綻放完美光澤,宛如第二層肌膚般的舒適。2022年2月這款粉底液成分升級,全面耐熱抗汗,有效抵禦高溫及潮濕的悶熱環境,其中柔霧粉底液更擁有不易沾染之效果。全新注入「鳶尾花萃」成為花植成分核心,讓肌膚能在最佳的保養呵護狀態之下,綻放最完美的無瑕妝效。

迪奧全新超完美持久柔光粉底液、超完美持久柔霧粉底液。(圖/品牌提供)

全新迪奧超完美持久粉底液底妝閨蜜曾之喬(左)與王淨(右)。(圖/品牌提供)

▍4.MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液

「HD SKIN 粉無痕持久粉底液」由全球31位專業彩妝師團隊,耗時3年共同研發而成,雙效粉體科技讓粉底自帶柔焦效果,立即修正瑕疵,呈現微霧光澤妝效,獨創的「微網貼膚系統」,讓臉上的粉底液可隨著表情移動,不會卡在表情紋之中。這款粉底液不浮粉、不沾染、不顯乾紋,同時不怕水、不暗沉,這五個長效持妝特點,讓你就算出門在外一整天,還是氣色超好,像是剛才上過妝。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液。(邱映慈攝)

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液適合所有膚況,尤其是油性肌到混和型肌膚。(圖/品牌提供)

推薦搭配MAKE UP FOR EVER上妝工具,「雙效無痕美妝蛋」具有獨特矽膠底座材質不吸收粉底,節省粉底用量,彈力圓球面觸感柔軟完美貼合臉部曲線;「中型無痕粉底刷#109」菱形刷面設計可快速均勻延展粉底液,刷毛親膚細緻柔軟。(邱映慈攝)

▍5.植村秀無極限持妝輕蜜粉

植村秀推出定妝新品「無極限持妝輕蜜粉,一直以來植村秀底妝系列最受消費者喜歡的就是持久、輕薄的特色,這次的新品粉質細緻、輕薄,可以完美貼合肌膚,不會有厚粉、面具感。添加山茶花籽油能增添蜜粉保濕度,就算輕掃眼下定妝也不會乾到卡粉。細緻的粉末可以填補毛孔和肌膚紋理,吸附粉底液裡的多餘油脂,去除油光,呈現霧面且自然的柔焦妝感。除了磨皮般的厲害妝效外,更能牢牢鎖住底妝,維持輕薄、精緻的妝感。

植村秀無極限持妝輕蜜粉。(邱映慈攝)

植村秀無極限持妝輕蜜粉的粉體輕盈細致,在肌膚上非常薄透,讓妝容清新又持色。(邱映慈攝)