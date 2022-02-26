乾淨持久的底妝，是打造精緻妝容的第一步，今年春天，嬌蘭和肌膚之鑰推出添加保養成分的氣墊粉餅，迪奧和MAKE UP FOR EVER則推出妝效持久遮瑕的粉底液，植村秀推出粉體輕薄的定妝蜜粉，選擇適合膚質的粉底產品，才能呈現彷彿第二層肌膚般的自然底妝。

▍1.嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅

今年3月，嬌蘭24K底妝系列推出新成員「24K純金絲光氣墊粉餅」，含奢華珍貴成分，融合了活性保養成分，使上妝後肌膚平滑澎潤，並提供長時間保溼力，採用針對肌膚澎彈的活性成分，日復一日使用，肌膚恢復年輕光采。為了有效對抗紫外線對肌膚造成的問題，採用自然來源礦物防曬成分，具有SPF 40、PA+++的防曬係數，確保肌膚不受日照摧殘。

嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅。（邱映慈攝）

嬌蘭24K純金絲光氣墊粉餅適合白天外出補妝，賦予肌膚光采，卻不泛油光，遮瑕度高，讓妝容保持無瑕狀態。（邱映慈攝）

▍2.肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜

肌膚之鑰在今年春天全新推出「恆潤光采氣墊粉霜」，具有高度遮瑕力，結合溫和而有力的珍稀保養成份，每次上妝滿滿的養膚精華滲入肌底，呈現光采動人的膚況，長效持妝抗暗沉，呈現無瑕的優雅妝容。

肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰恆潤光采氣墊粉霜含養膚成分，帶來高遮瑕力及修飾細紋的彈潤質感，讓肌膚綻放最真實的閃耀光澤。（圖／品牌提供）

▍3.迪奧超完美持久粉底液

DIOR於2019年推出超完美持久粉底液，擁有柔光與柔霧兩種質地，優異的持妝效果及各種色選，使肌膚全天綻放完美光澤，宛如第二層肌膚般的舒適。2022年2月這款粉底液成分升級，全面耐熱抗汗，有效抵禦高溫及潮濕的悶熱環境，其中柔霧粉底液更擁有不易沾染之效果。全新注入「鳶尾花萃」成為花植成分核心，讓肌膚能在最佳的保養呵護狀態之下，綻放最完美的無瑕妝效。

迪奧全新超完美持久柔光粉底液、超完美持久柔霧粉底液。（圖／品牌提供）

全新迪奧超完美持久粉底液底妝閨蜜曾之喬(左)與王淨(右)。（圖／品牌提供）

▍4.MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液

「HD SKIN 粉無痕持久粉底液」由全球31位專業彩妝師團隊，耗時3年共同研發而成，雙效粉體科技讓粉底自帶柔焦效果，立即修正瑕疵，呈現微霧光澤妝效，獨創的「微網貼膚系統」，讓臉上的粉底液可隨著表情移動，不會卡在表情紋之中。這款粉底液不浮粉、不沾染、不顯乾紋，同時不怕水、不暗沉，這五個長效持妝特點，讓你就算出門在外一整天，還是氣色超好，像是剛才上過妝。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液。（邱映慈攝）

MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕持久粉底液適合所有膚況，尤其是油性肌到混和型肌膚。（圖／品牌提供）

推薦搭配MAKE UP FOR EVER上妝工具，「雙效無痕美妝蛋」具有獨特矽膠底座材質不吸收粉底，節省粉底用量，彈力圓球面觸感柔軟完美貼合臉部曲線；「中型無痕粉底刷#109」菱形刷面設計可快速均勻延展粉底液，刷毛親膚細緻柔軟。（邱映慈攝）

▍5.植村秀無極限持妝輕蜜粉

植村秀推出定妝新品「無極限持妝輕蜜粉，一直以來植村秀底妝系列最受消費者喜歡的就是持久、輕薄的特色，這次的新品粉質細緻、輕薄，可以完美貼合肌膚，不會有厚粉、面具感。添加山茶花籽油能增添蜜粉保濕度，就算輕掃眼下定妝也不會乾到卡粉。細緻的粉末可以填補毛孔和肌膚紋理，吸附粉底液裡的多餘油脂，去除油光，呈現霧面且自然的柔焦妝感。除了磨皮般的厲害妝效外，更能牢牢鎖住底妝，維持輕薄、精緻的妝感。

植村秀無極限持妝輕蜜粉。（邱映慈攝）

植村秀無極限持妝輕蜜粉的粉體輕盈細致，在肌膚上非常薄透，讓妝容清新又持色。（邱映慈攝）