前甜心主播呂佳宜爆出和已婚攝影記者搞不倫，不僅多次在車上親吻，還以老公、老婆互稱，讓氣得提告求償，但呂佳宜否認姦情，並曬出行車記錄器影片還原真相，表示因遭威脅，才會主動說愛安撫男方，對此，原配也出面反擊，並公布整段3分鐘對話。

呂佳宜和已婚男同事爆出不倫戀，讓正宮氣到喊告，她也遭法院判決賠償15萬，對此，呂佳宜表示會繼續上訴，並曝光行車記錄器影片還原真相，透露當天已婚男同事突然向她示愛，並稱不答應就不完成工作，她沒來得及反應下，就被強行拖上車，影片中可聽到她不斷哭喊尖叫。

而針對原告提出的30分鐘音檔，呂佳宜解釋當時處境就是「邊被威脅、邊說服說愛、邊確認工作進度」，但法官以沒有拍到人為由，回絕她被威脅的說法，而她稍早又再曝光12分鐘的影片，強調處在威脅和工作還沒完成的情況下，她只能主動說愛他安撫對方。

對於呂佳宜的說法，正宮也現身反擊，據《ETtoday新聞雲》報導，原配指控呂佳宜只截取對自己有用的片段，並拿出整段3分鐘影片，影片中呂佳宜說「你對我真的很重要」，已婚男攝影則回「我不會走了」，事後呂更哭吼「我不能沒有你」。

正宮也強調呂佳宜若要反駁也沒關係，她還會提供更多證據，並表示官司打了一年多，從未和呂佳宜私下要錢，也未威脅要公開影片，更反咬呂佳宜老公在法庭外「當著我律師的面前，對我咆哮、辱罵」，而她也將保留法律追訴權，直言不缺錢也不要她的錢。

但有一段呂佳宜老公和對方律師談判的音檔流出，呂尪多次要找正宮談判，但對方都不出面，呂尪也直接和正宮律師說「要錢而已啊！你說沒有一百萬不要講」，正宮律師則回應，「確實是這樣，當初要這樣的話大家都好過」，雙方各說各話，真相到底如何讓人霧裡看花。