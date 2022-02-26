楊惠絜和得意門生楊子儀、楊博智、林宇呈、楊惠絜、林姵逸、林宇甄、林子瑜合唱新歌〈憨腮腮〉。(音圓唱片提供)

楊惠絜和得意門生楊子儀、楊博智、林宇呈、楊惠絜、林姵逸、林宇甄、林子瑜合唱新歌〈憨腮腮〉。(音圓唱片提供)

楊惠絜新歌〈憨腮腮〉獲三立和民視青睞，分別成為民視八點檔《黃金歲月》片頭曲和三立夯劇《天之驕女》片尾曲，一連兩首主打歌〈原來愛你只是一場夢〉、〈憨腮腮〉都大受歡迎，楊惠絜感謝粉絲的支持與鼓勵，她沒有忘記身為歌唱老師的職志，她的歌唱班、1對1，甚至視訊教學塞得滿滿滿，連農曆春節也只休除夕1天，「從大年初一到十五，天天都上課內！」但她樂此不疲，「因為學生有進步，就是老師最大的安慰。」

楊惠絜是光仁中學、文化大學音樂系科班出身，主修鋼琴和琵琶，學生從3歲到90歲，許多更是征戰歌唱比賽的知名選手，不管比賽前、比賽後，都孜孜不倦回楊老師處繼續進修。值得一提的是，她的學生們也分屬在三立《超級紅人榜》和民視《台灣那麼旺》比賽，且都名列前茅。

她日前在現場有200人的個人最大班歌唱班教學時，特別與6位得意小小門生演出〈憨腮腮〉，並開直播與粉絲分享。這6位在兩台歌唱節目中爆紅的小小參賽者，分別是楊博智、楊子儀、林宇甄、林宇呈、林子瑜、林姵逸，年齡從6歲到13歲不等，甚至有些還不認得字，楊惠絜特別用ㄅㄆㄇㄈ教唱，居然讓節目效果爆表，收視率飆高！被讚「三立和民視都被你包了！」楊惠絜笑說不敢當，只關心學生過關斬將，開心小朋友們都順順地晉升。