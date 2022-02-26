俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）自24日下令對烏克蘭展開「特別軍事行動」後，隨著戰火延燒至今正式進入第三天，網路上聲援烏克蘭的訊息如雪片般地飛來，世界各地知名演藝人員、球星紛紛發文祈禱世界和平。而美國女演員麥考德(AnnaLynne McCord)近期錄了一段影片隔空向普丁喊話，感嘆說道「真希望我能當你的母親，用充分的愛與包容來教育你…」似乎暗示這位政治強人的童年創傷造成如今給外界殺人不眨眼的鐵漢形象。

影片一開頭，麥考德就用極其絕望又慵懶的語調說:「親愛的普丁總統，很抱歉我不是你的母親。」彷彿預告接下來的致詞都是媽媽在對兒女說教，要普丁認真聽好了。

「如果我是你的母親，我會給你毫無保留的愛。世界是如此溫暖，充滿無數的笑聲與喜悅，沒有任何事情傷害得了你。」

她繼續說:「我無法相信眼前這位小男孩承受靈魂被掏空的痛苦，你生活在一個殘酷不公的世界，難道這就是為什麼你渴望奪下主導權的原因嗎?」

長達2分20秒的影片，麥考德訴說了自己多麼希望成為普丁的母親，用無盡的愛教育他，阻止用暴力解決問題。並懇請普丁考慮到，戰爭會導致更多沒有母親的孩子變得殘酷，因此引發爭議。

Dear Mister President Vladimir Putin… pic.twitter.com/LbDFBHVWJf — AnnaLynne McCord (@IAMannalynnemcc) February 24, 2022

隨著社交媒體上充斥無數俄軍入侵的假消息，麥考德這段替普丁量身打造的詩詞引來廣大迴響，沒有華麗的文藻卻押韻的好。有人諷刺麥考德根本是自作多情「走錯棚」、「看完黑人問號...」演員兼作家的羅齊(Giulia Rozzi)也在底下回應:「親愛的麥考德，很抱歉我不是妳的母親，不然我會教你不要因為男人的行為責備女人。」但還是有很多網友對事不對人，同樣製作押韻詩來譴責普丁的暴力行徑。

❤️ Dear Mister President Vladimir Putin pic.twitter.com/NoOOmDsjDJ — Kate (@katebarstool) February 24, 2022

事實上，關於普丁的年幼生活並沒有太多資訊，只知道她的母親是一名工廠女工、父親退役海軍。深受「偉大的衛國戰爭」故事洗禮，可能因此造就現今給世人一種威風凜凜的戰士形象。