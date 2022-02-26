韓國大咖男主持人鄭亨敦是搞笑藝人出身，幽默風趣的談吐風格讓他獲得許多觀眾喜愛，成為國民主持之一，近期也積極經營YouTube個人頻道，日前卻上傳一段開車使用手機的影片，違法行徑引起熱議；但鄭亨敦並未刪影片避責，反而在影片最後認錯且承諾會去警局自首，此舉意外讓網友一面倒讚爆。

鄭亨敦在韓國是高知名度搞笑藝人，跨足主持領域，過去曾因為焦慮症短暫休養，在去（2021）年初才回歸主持工作，近期則把重心放在自己的YouTube頻道，不時就會釋出新影片；但23日的影片中，鄭亨敦駕車載著友人，過程中竟邊開車邊用手機講電話，該行為已違反韓國交通法，是不良示範。

鄭亨敦在YouTube影片中邊開車邊使用手機，違法行徑惹議。(圖/ 摘自鄭亨敦YouTube頻道)

沒想到鄭亨敦並未把自己違法影片下架，反而在後製影片時，特地上字幕標明「開車手持講電話明確觸法」，事後也親自在影片底下留言，「影片裡手持手機開擴音訪問的畫面，被判定是違法，我會直接去警察局自首」，更向大眾道歉，承諾將來會更謹慎。

鄭亨敦也大方認錯，更表示會去警局自首，向大眾道歉並承諾以後會更謹慎。(圖/ 摘自鄭亨敦YouTube頻道)

鄭亨敦的影片很快引起韓國網友熱烈討論，雖然他做出違法行徑，但他不僅沒有把影片刪除還勇於認錯，眾人態度一面倒大讚，「鄭亨敦這樣處理很棒，值得原諒」、「拿自己當例子教育大眾，滿佩服的」、「希望亨敦保重身體，要健健康康的」。