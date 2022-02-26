為紀念二二八事件75周年及3月1日為聯合國「零歧視日」，聯合國／NGO 世界公民總會、台灣財經刑法研究學會等民間團體26日舉辦論壇，以太極門案為例，指出政府要以「為子孫留真相、為後代留典範」的高度，逐一檢視與解決諸多人權侵害案件，才能去除威權遺毒，修復錯誤、保障人權。

主辦單位表示，1996年太極門遭到以宗教掃黑為名的整肅迫害，歷經司法三審判決確定太極門無罪無欠稅，然而當初偵辦的官員不僅未被懲處還升任高官，國稅局更是無視法律，持續對太極門違法課稅和拍賣。

台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍表示，二二八至今沒有真相也沒有平反，所謂的人權出發點目的只是維護特權者的利益，真正的人權讓台灣變成人權燈塔，使受難者能平反，而不是不理不睬。律師黃帝穎批評，台灣有權無責的公務體系文化，從二二八轉型正義中都沒有任何責任被追究。

聯合國／NGO世界公民總會主席瑞內•瓦德羅則呼籲，人類需努力需要大幅地提升對其所面臨挑戰的認知，例如氣候變遷的後果、持續的武裝暴力、持續的貧困、移民潮，以及友善生態發展的必要性，特別是對宗教自由的迫害。太極門掌門人暨聯合國／NGO世界公民總會副主席洪道子也表示，人人享有言論和信仰自由，並免於恐懼和匱乏，沒有人權就不會有和平，這已是國際間的共識與實踐的目標。