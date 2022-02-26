桃園科技工業園區第二期開發案，去年底開工，預計於2024年底開發完成，屆時將可釋出34.38公頃產業用地，目前已有47家潛在廠商，登記產業用地需求面積約57.69公頃，遠超出開發案供給，市府規畫引進高科技產業及運輸物流等相關產業，預估增加就業人口約7000人。

工業用地供不應求，桃園市積極為廠商覓地，其中桃科二期位於桃科一期及白玉里旁，可承襲桃科一期永續發展潛力，還能帶動桃園市濱海地區工業區發展。

地政局指出，在市府努力下，桃科二期除僅佔0.45％的啟新社福會土地因法定代理人權限不明，唯一1筆以徵收方式辦理外，其餘全數取得地主同意，已完成全區99.55％土地協議價購，剩餘土地也於去年2月經內政部核准徵收，同時提供以地易地、原地保留等多元方式，順利推動開發案，去年底正式開工。

市府指出，為了避免工業用地閒置使用及土地炒作，特別訂定「先租後售」制度，規範業者應在土地點交3年內完成建廠並取得使用執照，才可以土地所有權移轉登記，且移轉後3年內不得再移轉他人，否則市府可依標售底價無息買回，希望強化土地使用效益。

市府指出，配合中央政策，廠商需地預登記面積，要超過所規畫產業用地70％以上才能進行開發作業，避免土地閒置，截至目前為止，已有47家潛在廠商，登記產業用地需求面積約57.69公頃，占桃科二期規畫產業用地面積34.38公頃的168％，遠超出原產業用地供給，可見業者需地孔急。