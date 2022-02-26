吳心緹的好身材一覽無遺。（水靈文創提供）

外型甜美的吳心緹今（26日）舉辦第一本寫真書《《Hot Heart吳心緹》簽書會，一張她包浴巾露出白皙美背的照片，因拍攝當天遇到暴雨，臨時起意到浴室拍照。吳心緹一度認為太赤裸、性感，沒想到看到成品後覺得唯美，成為最喜歡的一組照片，連之前《全明星運動會2》的好友晏柔中、曹佑寧看了都羞喊「尺度好大」！

吳心緹在《全明星2》表現亮眼，還拿過MVP，她說《全明星2》結束後，體脂只有17，所以去年10月立刻答應拍寫真集，她說：「我沒有掙扎太多，以後老了之後可以跟孫女說『你看，以前阿嬤也是滿漂亮的』。」加上即將邁入30歲，打算紀錄青春的尾巴。

29歲的她目前感情空窗，先前和胡釋安傳出緋聞，她把對方定位在「好朋友」的位置，雖然開心好朋友粿粿被求婚，但她不「婚」頭，直說：「覺得婚姻對我還滿遙遠。」

吳心緹今舉辦第一本寫真書《《Hot Heart吳心緹》簽書會。（羅永銘攝）

吳心緹今舉辦寫真書簽書會，好姐妹晏柔中、房思瑜、席惟倫都來站台。（羅永銘攝）

被問到理想型，她說外型沒有一定，並列出擇偶條件需要孝順、幽默、聊得來，由於過去曾遇過劈腿渣男，「受傷還蠻深的啦，當時覺得自己是全世界最可憐的人，希望未來的另一半對我一心一意就好 」，所以「專情」這點也很重要。