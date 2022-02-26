智慧儀表板監控活動燈會交通狀況。（高雄交通局提供／洪靖宜高雄傳真）

周邊交通順暢是一場燈會成功關鍵要素之一，高雄市府交通局在2022台灣燈會中運用物聯網技術，彙整道路績效、路口影像、捷運、輕軌、接駁車進出站狀況甚至是停車場的停車率等資訊，建立智慧儀表板監控活動整體交通狀況、即時應變疏導，維持周邊道路通行不打結。

高雄市政府交通局表示，2022台灣燈會在高雄是史上第一場智慧科技的新形態燈會，除了燈會智慧導覽系統，更應用物聯網技術彙整包含道路績效、路口影像、捷運、輕軌、接駁車出入站狀況、停車等路側偵測設備、電子票證等資訊，透過數據分析，以視覺化呈現在智慧儀表板上，提供給指揮中心進行交通管制即時決策作業。

交通局分成交維規劃暨資訊統合、動線管制、停車導引、接駁運輸、行政後勤等組，依據即時觀測的人車流動態，線上各組同仁不分風雨晝夜，立即調整交通管制牌面動線、開闢臨時停車場，並依各轉乘車站候車人數，調度派遣接駁車輛疏運，運用科技及人力全面維護燈區交通順暢。

尤其是愛河灣無人機的展演，參觀民眾甚至超過跨年人潮，交通智慧儀表板發揮即時監測功能，提供場內包括捷運站、輕軌站及接駁車排隊狀況與場外周邊交通狀況，讓指揮中心可以即時調度接駁車疏運排隊乘客。

衛武營燈區因靠近國道高速公路，交通局也與高速公路局合作車流資料交換、介接，隨時因應外縣市來訪車流，以判斷是否啟動管制策略，周邊道路旅行速率可維持在30公里／小時以上。

交通局長張淑娟說，相較於以往透過視覺化智慧儀表板加強監控，可更精確掌握人潮與車潮進、離場狀況，推估活動周邊恢復到常態性交通的時間點，決定是否需要加強交通管制力道，或者針對哪些壅塞地點做處理，並與警察局、捷運公司、高速公路局等單位橫向聯繫、通力合作，即時因應、疏導，以維持交通順暢、不打結。