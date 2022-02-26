林昶佐遭砲轟，就連謝和弦也看不下去，叫他先去當兵，事隔一天後林昶佐終於回應，卻被網友罵更慘。(圖／林昶佐臉書)

俄烏開戰，無黨籍立委林昶佐在臉書PO文，用鍵盤力挺烏克蘭，更要求政府強化國軍戰力，卻因過往閃兵黑歷史反被砲轟，就連歌手謝和弦都留言嗆「先去當一下兵」。事隔一天後，林昶佐也在底下用112字回覆謝和弦，網友一看內容全傻眼，大罵臉都不要了。

林昶佐昨(25日)在臉書PO文「台灣和國際一起聲援烏克蘭 反對極權侵略」，喊話台灣會與國際社會一起關切且支持受侵略的烏克蘭，更呼籲趕緊強化自身國防戰力，團結民心，抵抗極權國家。文章PO出後卻遭網友灌爆，要求林昶佐自己先去當兵。

謝和弦也在底下留言「講的都很有道理，但是兵要不要先去當一下？」，事隔一天後，林昶佐也終於回應謝和弦：「身為立法院外交國防委員會的一員，支持台灣強化國防實力是我的工作，也是我這幾年問政的重點，台灣的國防自主是全民都應該關注並且支持的。至於我個人的兵役問題，過去已經多次說明、澄清，那些不就事論事，人身攻擊、甚至歧視身心疾病患者的論點，對社會沒有幫助。」

但網友看到林昶佐回應非但不領情，反而更為火大，大罵：「真的臉都不要了」、「好了，現在你各位敢質疑他閃兵的，都是歧視身心障礙哦」、「跟新北那個什麼博文的一樣，怎麼都這款」、「有焦慮症可以世界巡迴演唱、當立委、練六塊肌，就是沒辦法當兵」、「要求強化自身國防，結果自己聽到當兵就閃尿」、「笑死，覺青都這種貨色」、「所以開戰的時候，子彈看到焦慮症會自動閃開嗎」、「老共真的打過來還會管你有沒有焦慮症哦」、「就是有這種人，真正的身心患者才被污名化」、「閃兵就閃兵找一堆藉口」、「說那麼多一樣是閃兵仔啊」、「烏克蘭一堆有宿疾的照樣上戰場，反觀」、「用鍵盤很猛，要真槍實彈就跑路了」。

10多年前，《蘋果新聞》曾報導，林昶佐為了逃兵，瘋狂做體檢，事後找到漏洞成功免疫，林坦承為了玩樂團，曾力圖緩徵還延畢多年，後來因為焦慮症發作才免疫，甚至有次去日本忘了帶藥，在地鐵站噴出屎尿。當時林昶佐遭同學爆料，他根本沒有先天宿疾，卻刻意找漏洞規避兵役，還到處打著愛台灣口號，林則說為台灣盡力不一定要當兵，若焦慮症康復自己也願意服役。