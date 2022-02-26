羅大佑秀出珍藏的吉他。（公視提供）

羅大佑在《36題愛上你》上公開自己70年代的造型。（公視提供）

去年甫獲金曲獎特別貢獻獎的羅大佑上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》，他被爆念書時「喜歡在大體解剖室裡面練吉他」，也提及在舞台上的「飢餓哲學」。

羅大佑６歲學鋼琴、９歲學吉他，Sandy爆有「江湖傳言」說羅大佑念書時喜歡在大體解剖室裡面練吉他，羅大佑解釋大學時念中國醫藥學院，解剖間離其他教室相隔一個籃球場距離「那邊比較少人去，而且回聲很好，然後沒有人會知道我在唱歌」，所以選了這特殊的地方練唱。

出身醫師世家他的父母親是醫護人員，哥哥姊姊分別是醫師、藥劑師，羅大佑最後卻「棄醫從樂」，他說「我背叛了家裡嘛，跑來做音樂」，坦言「從頭到尾大概10年，他們才能真的接受」。

羅大佑也曝「演出前都不吃東西，但演完隔一天一定要吃牛肉麵」，還進一步解釋他的「飢餓哲學」，反問炎亞綸「一隻餓的獅子跟一隻吃得半飽的獅子，哪一隻會抓到羚羊」？炎回「當然是餓的」。羅大佑認為「藝人在台上一定要清」，也說「舞台不管多絢爛、多美麗誘人，台上那個人要保持一個最原始、飢餓狀態，然後氣場要真的能夠通」。

重情戀家的羅大佑是巨蟹座，寫過《家I》、《家Ⅱ》、《家Ⅲ》3首經典歌曲，58歲才當爸的他表示有了女兒以後，「你會發現生命它是一個循環的，會瞭解那時候爸媽為什麼讓我們去學音樂，為什麼就不想讓我去做音樂」。問他希望女兒走音樂嗎？羅大佑說會讓她自己選擇，強調「因為我父母讓我選擇我自己要的」。內容將於明（27日）晚9時在公視首播，YAHOO TV、中華電信MOD晚10時跟播上架。