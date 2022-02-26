日本卡通櫻桃小丸子主題曲輕快又可愛，有名網友在臉書上轉發27秒TikTok影片，該影片中有輛轎車欲倒車入庫時，其倒車警示音變成櫻桃小丸子主題曲，讓網友紛紛留言「回家鄰居都知道」，甚至還有網友曾聽過baby shark、超級瑪莉的主題曲。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文並轉傳一部27秒TikTok影片，影片中有輛灰色五門轎車在某場地內欲倒車入庫時，車子發出的倒車警示音竟是日本卡通櫻桃小丸子的主題曲，讓原PO忍不住笑說「當你不尷尬的時候，尷尬的就是別人」，引發網友熱議。

貼文一出，網友紛紛留言表示「天啊，好丟臉喔」、「好可愛」、「好歡樂的倒車」、「瞬間心情都會很好」、「我覺得很棒啊，是我的話一定裝小叮噹的」、「這個音樂我可以」、「哈哈哈 很開心的音樂」、「我還以為是小時候鬧鐘聲」、「半夜晚回家鄰居都知道」。

也有網友分享在路上遇過的各式各樣倒車警示音，包括聖誕鈴聲、小叮噹、baby shark、超級瑪莉還有粉紅豹等主題曲。

實際上，根據車商品牌不同，若車主隨意改裝倒車警示音，進而影響車內電子配備導致損壞，有些車商原廠恐不給予保固，有破保的疑慮，因此民眾改裝愛車前須多方考量、深思熟慮。

有名網友在臉書一部影片，發現該影片中的車子倒車警示音變成櫻桃小丸子主題曲，讓網友直呼好歡樂。（翻攝自爆廢公社）

有名網友在臉書一部影片，發現該影片中的車子倒車警示音變成櫻桃小丸子主題曲，讓網友直呼好歡樂。（翻攝自爆廢公社）