隨著俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，首都基輔防衛戰正式開打，台灣從這場危機中學到什麼？前陸軍中將、現任國民黨立委吳斯懷直言，一直認為美國會派兵援台的民眾終於清醒了，所有國際聲援都是虛的，真正面臨戰爭沒有人會出手幫忙。

吳斯懷26日在臉書表示，美國、北約、歐盟，德、法各國外交穿梭，嚴厲譴責、放話制裁，都無功而返，最終普丁打個國際級的擦邊球，先承認烏東兩國宣布獨立，繼而應兩國要求正式簽署協議，派兵入境「維和」，避開「入侵」烏克蘭的事實。

吳斯懷指出，兩天來的軍事進展，烏克蘭獨自面對戰爭威脅，烏克蘭總統幾句話最讓大家感同身受，「慕尼黑會議中，北約沒有一個國家回應他加入北約的要求」；「戰爭開打後，美國及歐盟各國依然只會口頭聲援，沒有一個國家與烏克蘭站在一起，併肩作戰。」到現在才認清國際戰略的現實與殘酷，自己國家自己救才是硬道理。

他提到，目前情勢發展，烏克蘭已經走向完全被動應對，只能看俄羅斯叫牌，要不要接受而已，沒有太多轉圜談判空間，在戰爭威脅下被迫上桌談判，能爭取多少籌碼？經濟制裁一波一波，實質效果如何大家都知道，各國以自身國家利益為主要考慮因素，步調自然不一，雷聲大雨點小是必然的走向。

台灣學到什麼？吳斯懷直言，所有國際聲援都是虛的，真正面臨戰爭沒有人會出手幫忙。阿富汗撤軍後，美國絕不會派軍隊介入他國戰爭，烏克蘭如是、未來台灣亦如是。並且，一直認為美國會派兵援台的民眾終於清醒了，自己國家自己救，不寄望他國援助。