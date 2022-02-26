台中一名27歲翁姓女子，日前在露營商家的官方網站預定露營行程，數日後接到一通「＋886」開頭、自稱是露營商家的客服人員電話，聲稱網路下單系統遭駭客入侵，原本一筆訂單被改成10筆，為避免她的權益受損，會提供另一個官方帳戶，請她重新匯款，等清查核對訂單和匯款資料後，再將溢付款項退還。

翁女接著又接到自稱銀行客服人員的來電，對方提供了另一個所謂露營商家的官方帳戶，要求翁女利用網路銀行連續操作3次，短短3分鐘之內，翁女就匯了10萬多元到詐騙集團的口袋。

桃園另名47歲黃姓男子，也在露營莊園網站預定了3天連假的民宿包棟行程，數日後接到自稱莊園客服人員來電，表示因系統出錯，原本預定的3天行程變成5天。接著自稱銀行專員的來電，請黃利用網路銀行取消訂單，並聲稱必須驗證3次，才能完成授權作業。黃男輸入對方所指示的「驗證碼」，實際上卻是轉出將近15萬元。

警方統計，今年1月遭「解除分期付款」手法詐騙的被害人高達900多人，約占當月詐騙總被害人數的四分之一。

警方表示，過去常見詐騙集團佯稱商家或銀行客服，以訂單設定錯誤為由，要求民眾操作ATM解除設定，不料，歹徒近期竟順勢假系統遭駭客入侵之名，要求民眾操作網路銀行重新下單，並佯稱需操作連續驗證程序，誘騙民眾以轉帳功能匯出款項。

刑事局呼籲，詐騙集團經常透過竄改來電顯示佯裝商家或銀行客服，民眾如接到「＋886」開頭，或宣稱自己是客服人員的來電，務必保持警戒心態，建議接到此類電話都先掛掉再自行撥打客服電話確認；也切勿相信ATM或網路銀行的「轉帳」功能可以輸入「代碼」、「密碼」、「驗證碼」等方式取消設定。