大陸網紅聶小雨被封為「抖音第一氣質女神」，深受2千多萬粉絲愛戴支持，不久前卻無辜捲入「重機女神」痞幼不雅影片流出事件，傳出她和痞幼、汽車網紅猴哥感情不錯，私下搞「三人行」的消息；聶小雨25日怒發聲明，澄清不雅片非本人，並決定要循法律途徑，不輕饒散播謠言的人。

聶小雨從服裝設計師轉型成網紅後，擁有高顏值、性感身材和白富美氣質，迅速積攢高人氣，在影音平台就有超過2千萬粉絲訂閱追蹤；昔日聶小雨和網紅「猴哥說車」的猴哥感情不錯，合作拍影片變螢幕情侶檔，而猴哥還跟痞幼交情不錯，網路上就流傳出「三人行」的曖昧消息，直到猴哥本人表示「都是普通朋友」，才暫時平息風波。

不過，前段時間痞幼深陷不雅片風波，聶小雨無辜被牽扯，讓她氣得在微博發文，「君子有所為、有所不為，希望大家維護好寶貴的網路環境，切勿盲目跟風」，也針對不雅片回應，「網路上傳播的大量不雅影片，我已經去報警了，警方正在調查此事，期待早日還我一個清白」。

聶小雨25日怒發聲明，澄清不雅片非本人，並決定要循法律途徑，不輕饒散播謠言的人。(圖/ 摘自聶小雨YU微博)

後來聶小雨透露該事件已委託律師處理，並發布聲明澄清不雅片是被利用AI換臉製作，不是她本人；態度堅決地對散播影片和謠言的人喊話，「有一個算一個，有傳播的就要對自己的行為富責任，一個也別慫」。

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