高宇蓁（左）在《頭七》中懷疑妹妹Selina回家的目的。（皮諾丘電影提供）

多年未演出八點檔的高宇蓁為鬼片《頭七》獻出大銀幕恐怖片處女秀，在片中和Selina飾演一對個性大相徑庭的姊妹，是位高冷御姐，面對久久回家一次的妹妹，內心充滿衝擊，也共同經歷老宅裡各種驚悚駭人的靈異現象。高宇蓁感性說：「我小時候就很希望有姊妹，這次彌補了兒時的缺憾！」

2人過去從未合作，高宇蓁坦言，一開始擔心Selina有巨星架勢、難親近，開鏡聽到Selina喊「姊，以後妳要多多照顧我」，直呼對方可愛，Selina則透露2人像真姊妹一樣有「相似之處」。高宇蓁說原本自己眼中的Selina就是「天團裡的大明星」，還開玩笑喊：「我也是聽Selina的歌長大的！」本來以為歌手挑戰演技不會太專業，但看到Selina的表現後徹底改觀，大讚對方：「演戲非常專業認真，私底下又很親切！」

Selina則表示，與「姊姊」高宇蓁對戲時，感受到對方是一名很專業的演員，「不論是表情或動作，都很能帶動我們情緒。」其中一幕高宇蓁向Selina透露出怨懟和難過的感覺，Selina的情緒也跟著對方的演出流動，「謝謝她幫助我更能融入春華這個角色。」不過Selina和高宇蓁私下相處後驚覺，「她外表看起來有點高冷，但從穿著打扮到言談，給我的感覺是『跟我很像』，就是個熱情的小女孩！」

現實中有個弟弟的高宇蓁，小時候其實很希望有姊妹，「感覺姊妹可以說很多心裡話，這次演姊妹的感覺果然很好，因為Selina自己也有妹妹，相處起來很自然。」2人聊起「姊妹話題」，發現彼此生活作息迥異，高宇蓁對於Selina愛熬夜超驚訝，因為自己很怕熬夜，都是為拍戲才不得不過著日夜顛倒的生活，大喊「睡覺是我的養顏美容的保養模式之一」。《頭七》4月1日上映。