Big City遠東巨城購物中心提供全家大小逛街、購物、熱鬧市集及精彩活動，1日生活吃喝玩樂通通包辦，迎接228連假市集藝文活動齊開跑，2月26日起共四個周末邀請全台各地養殖青年、漁會以及農場聯合舉辦「三網實體聯歡慶活動」，各式新鮮漁獲水產、特色農產品、限時搶購驚喜福袋，憑市集發票加抽紅包、氣炸鍋，消費滿額再送抵用券。

巨城1F國際櫥窗眾多潮牌春裝新品下殺4折，換季所需的香氛、煥膚、保溼等彩妝保養新品全面5折起。2F桃竹苗最完整戶外休閒區各類機能服飾、登山露營專業用品低至6折，3F一系列獨家簡約日系及網美最愛服飾配件品牌齊全。5F的親子藝文生活區，童裝玩具、兒童家具、婦嬰用品以及全台唯一「誠品兒童天地館」，一次滿足全年齡層的購物需求。

春季甜點熱，巨城獨家店櫃大集合，「好丘」貝果獨售草莓厚醬口味、「八月堂」限量草莓告白脆派、「Beard Papa」聯手Hershey`s推出限定巧克力泡芙，還有「PAUL」法式經典不敗的草莓千層派、美式道地「Auntie Anne`s」蝴蝶餅等巨城獨家甜點多樣優惠熱賣中。

3月娛樂好康、精彩活動、商品特惠多更多，3月3日DC漫畫經典鉅作「蝙蝠俠」隆重上映，大魯閣棒壘球打擊場球數免費加碼、消費集點再送體驗券，巨城獨家遊戲愛樂園室內滑雪場平日送好禮，假日再加碼體驗1小時，娛樂體驗大大升級。

3月5日、3月6日連續兩天竹科工程師們的年度音樂盛事「科蚪音樂節」熱情開唱，3月12日「國際女性科學日嘉年華」科普市集歡慶婦女節與國際數學日，讓大小朋友在實驗中體驗生活科學的樂趣，以及巨城吉祥物「阿Mall」與小朋友同樂、親子手做乾燥花藝課程。此外，流行服飾、童裝、鞋類、居家生活商品超值優惠折扣，搭配消費滿額贈、來店禮。

Big City遠東巨城購物中心多元豐富的商品選擇、便捷的接駁車及停車場優惠、貼心的親子服務設施、全台最大室內運動娛樂空間，完美實現「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」。致力創造驚喜與愉悅的購物體驗的同時，持續配合政府規範，落實防疫守護消費者及員工的健康。