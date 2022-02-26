民進黨選舉對策委員會於今下午召開會議，今天會中作出四點決議，其中選對會原則同意台南市、高雄市、嘉義縣三個縣市「徵詢協調小組」的結論，並責請林錫耀偕中央黨部完成徵召報告書，經主席核定後，將完整報告提交3月2日中執會，進行徵召提名程序；據了解，黃偉哲徵召將可過關，徵召報告書裡再說明線民爭議相關議題。

對於年底九合一選舉的提名作業部分，民進黨祕書長林錫耀強調，持續審視整體局勢，按部就班進行，今天選對會決議四點；選對會成立屏東縣長提名初選「督導協調小組」，由選對會成員柯建銘召集、協調工作小組成員吳秉叡、蔡易餘負責，依照2月23日中常會通過的初選選務工作日程，督導協調初選工作順利進行。

選對會亦呼籲所有參與初選之同志，遵守黨內的初選規定，進行君子之爭，壯大民進黨的支持基礎。

此外，選對會原則同意台南市、高雄市、嘉義縣三個縣市「徵詢協調小組」的結論，並責請林錫耀偕中央黨部完成徵召報告書，經主席核定後，將完整報告提交中執會，進行徵召提名程序。

選對會並針對宜蘭縣部分，由選對會成員洪耀福召集、協調小組成員陳茂松、劉維鈞負責、南投縣由林錫耀召集、協調小組成員黃承國、何志偉負責、雲林縣協調小組成員高志鵬召集、蔡易餘、王定宇負責三個縣長提名部分，分別成立「徵詢協調小組」。在完成報告後，由選對會提報中執會進行徵召提名程序。

最後一點決議則是，「協調工作小組」已就直轄市暨各縣市議員提名名額合理性完成審視，併同相關意見，提交中執會議決。

今天會議除高雄市長陳其邁以視訊方式與會，其餘選對會成員皆出席與會。

此外，身兼黨主席蔡英文總統會中首先強調，民進黨作為執政黨，近期執政團隊的首要工作，仍是持續掌握烏克蘭局勢動態，因應各項變局，執政團隊會維持國家安全、經濟穩定及社會民心安定。

蔡英文表示，民進黨是民主政黨，初選雖有競爭，但期盼參與初選的同志，都必須體認民進黨是受人民託付執政，全黨是一體的。尤其在面對國際變局的此時此刻，所有同志務必團結一致、守護台灣，不負人民期待。

蔡英文也期勉黨公職同志協助執政團隊，加強防範境外勢力及在地協力者藉烏克蘭局勢操作認知作戰，共同鞏固全民心防。

林錫耀則表示，面對烏克蘭局勢變遷，民進黨中央黨部會全力協助執政團隊，就防範認知作戰等各項層面工作，強化與地方黨部及黨公職同志之協調，積極採取回應及因應作為。