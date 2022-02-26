台中Victor.ly盃熱鬧登場，全國好手於賽場上展現個人實力，盡情發揮球技交流。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

扎根台中基層網球運動，推展基層網球運動人口，網壇盛事台中Victor.ly盃全國網球團體賽於26日至28日在台中市網球中心熱鬧登場，來自全國220位好手達人齊聚台中，台中市政府運動局長李昱叡表示，台中持續深耕運動，期勉全國好手於賽場上展現個人實力，盡情發揮球技交流。

該項賽事邀請全國各公私立大專院校、高中及國中參加，以學校為報名單位，此次賽事除台中在地選手，如國手洪可浩、U12排名第一的林羽軒，還有來自台北、桃園、新竹、南投、台南及高雄等各地優秀好手，如藍尹志、周文毅等也出席參賽，預賽採循環賽制，決賽採單敗淘汰賽，團體賽各點比賽均採一盤先勝六局制。

運動局表示，市府持續推展網球活動與賽事，以賽代訓，促進網球運動交流，提升網球各層級選手技術水準，讓各層級的網球選手有更多的舞台切磋。

此次賽事舉辦於全中運及大專盃前，可作為各校隊伍在大賽前的暖身賽，這項賽事也為台中在地協力籌辦單位西北國際運動行銷，市府近年投入網球推廣及舉辦網球賽事經驗豐富，期待未來可打造成為指標性網球賽事，共同推展台中酷運動。