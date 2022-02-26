新竹公園櫻花已開8成，民眾前來散步賞花遛狗，細細品嘗花開美景。（邱立雅攝）

春雨過後氣溫回暖，竹市3大賞櫻勝地已蓄勢待發，左岸櫻花大道、新竹公園正迎接粉紅花爆，汀甫圳櫻花則即將綻放。竹市賞櫻勝地櫻花樹齡都有近20年歷史，其中新竹公園櫻花還是因台日交流，從日本遠道而來。左岸、汀甫圳櫻花則分別是退休里長楊建榮、建華里長徐良芳為改善社區環境打造出櫻花美景，228連假最適合來竹市賞櫻。

新竹市104平方公里面積裡就有3大賞櫻處，其中櫻花面積最大、樹齡最高的就屬新竹公園。2003年台日民間協會交流時，日方捐贈數棵櫻花樹，就由櫻花爺爺楊根棟、退休里長楊建榮等志工接棒，出錢出力嫁接出來許多品種，他們更細心照顧，打造出櫻花林，花期從2月持續到4月。

高齡91歲市政顧問、櫻花爺爺楊根棟每日仍照料守護櫻花，楊根棟說，當年日人捐贈河津櫻目前綻放中，還有山櫻及八重櫻也正值花期，後續還有富士櫻及吉野櫻，值得期待。

隱身於新竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，是內行人才知道的櫻花私房景點，左岸櫻花大道的河津櫻綻放超過100公尺。環保局建議，從中華路左轉中華路一段2巷後，沿著滑輪公園往前行，就能看見粉紅河津櫻花林。

左岸櫻花大道由退休里長楊建榮一手打造，早在18年前日本賞櫻潮剛起，他便想種植櫻花，增加自行車道亮點，並以多年花草經驗播種、育苗，沿著車道種植超過300棵櫻花。他的熱心舉動促使里內5名志工一起參與，還有民眾主動捐贈肥料等，在他們細心呵護下，才逐漸形成櫻花大道。

有櫻花小徑之譽的汀甫圳，預計3月中旬才進入花季，在地建華里長徐良芳表示，汀甫圳兩側的櫻花樹，10年前由他栽種規畫，總計61棵，包含富士櫻、墨染櫻、山櫻等品種，並以富士櫻為多數，該品種花期較晚，目前汀甫圳櫻花小徑僅有花苞，預計3月中旬將逐一開花。