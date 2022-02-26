正統鹿耳門聖母廟化春牛儀式在吳文進道長帶領下開始火化紙春牛。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟今年再因新冠肺炎疫情，連2年無法舉辦迓春牛、搶春牛的聚會活動，廟方鑒於「春牛神需返天庭」宗教習俗，選擇26日辦「化春牛」儀式，仍有數百民眾聚集圍觀，台南市長黃偉哲參與鞭春牛儀式，祈求防疫順利。

迎春牛是台南市早期民間習俗，聖母廟已舉辦44年，去年因疫情因素，取消迓春牛、搶春牛與高空煙火等活動，今年再因疫情連續第2年取消活動，僅保留高空煙火延到4月3日舉行。

雖然迎春牛、搶春牛等活動無法舉辦，廟方考量春牛神需返天庭，趁今年春季尚未結束，選擇26日下午4時良辰吉日辦理紙春牛火化祭典，將春牛神火化升天，黃偉哲與廟方主委王增榮一起執鞭春牛12下，祈求台灣風調雨順，防疫順利。

黃偉哲完整參與化春牛儀式，表達尊重傳統習俗，廟方同時邀請立委陳亭妃到場，兩人同台彼此冷淡相對無互動。

化春牛儀式不開放民眾爭搶，仍有數百名民眾圍觀，且提早排隊領取春牛紀念品。在吳文進道長念完祝禱文後，由到場的官員與民代一起舉火點燃牛身焚燒，紙春牛一下子就燒到精光，民眾包圍拍照紀錄。

廟方表示，春牛餘灰將裝進360個平安御守，27日下午3時在媽祖殿前分送給民眾，28日上午11時持續發送250個3D列印虎年鑰匙圈，民眾在228連假可到正統鹿耳門聖母廟拜拜兼領取紀念品。

正統鹿耳門聖母廟焚化春牛前，民眾把握機會摸春牛，象徵獲得吉祥。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲點火化春牛。（程炳璋攝）