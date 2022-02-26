北市一名86歲江姓老翁，日前下樓散步，沒想到出門沒多遠就忘了回家的路，佇立在南港車站人行道許久，熱心路人見狀協助報案，南港警方到場後，親自護送老翁返家。

南港分局員警曾國瑄、李讚芳到場發現老翁手持雨傘站在路旁，不好意思地說自己迷路了。員警耐心安撫老翁，詢問他的年籍資料，幸好老翁還記得，並笑說自己與家人住在興華路上。

警方發現，老翁距離住家約莫不到300公尺，但老翁卻忘記返家的路線，員警擔心老翁的安全，特別以巡邏車護送老翁回家，開心的老翁頻頻向警方致謝，感謝員警的熱心協助。