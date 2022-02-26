近日俄羅斯強行入侵烏克蘭，戰火進入第3天仍未停止，讓全世界民眾都替孤軍奮戰的烏克蘭人感到心痛與不捨，不少好萊塢名人也聲援烏克蘭，除了來自烏克蘭的女星蜜拉喬娃薇琪、歐嘉柯瑞蘭蔻等，還有奧斯卡影帝西恩潘直接深入前線，用行動支持。

長年致力於人道關懷、提倡反戰思想的西恩潘，目前人在烏克蘭拍紀錄片，他參加完25日的媒體簡報後，發聲明表示，這是已造成人命被剝奪與無數心碎的殘忍錯誤，如果普丁先生不罷手，將會對所有人類造成可怕的錯誤，「如果我們讓烏克蘭孤軍奮戰，那身為美國人的靈魂就等於迷失了。」

而在烏克蘭出生之後移民美國的女星蜜拉庫妮絲，和身為烏克蘭女婿的丈夫艾希頓庫奇，一起轉發烏克蘭國旗力挺，「我與烏克蘭站在一起」。以《惡靈古堡》系列電影爆紅的蜜拉喬娃薇琪，出生在烏克蘭的首都基輔，當時烏克蘭還屬於蘇聯。

她的母親是俄羅斯女演員，父親則是塞爾維亞的醫生，雖然童年大多在莫斯科，也很小的時候就移民到美國，但看到俄烏發生戰爭，心情仍被影響，希望外界能伸出援手。