現代人使用手機的頻率高，大多會買一個行動電源隨身攜帶，方便在外充電，不過一名女網友好奇，已經沒有在使用的行動電源應該如何處理才好，引起網友討論，其中有內行網友指出，可以拿到超商回收，還能折抵當次消費金額。

一名女網友在臉書社團《爆系知識家》發文表示，家中有壞掉的行動電源應該怎麼處理，引起網友討論。有網友表示，「丟回收，千萬別丟垃圾桶」、「可以給資源回收車或資源回收站，但不能丟垃圾車喔，因為行動電源經過壓縮可能會產生爆炸，有人曾因此被判刑過」。

也有內行網友指出，「超商跟量販店都可以回收」、「超商2元回收，不分大小」。對此，有超商店員現身說法，「回收的量如果有超過規定克數，就可以拿到購物抵用金，但只限當次消費時折抵」。

根據7-ELEVEn官方網站說明，行動電源屬廢棄乾電池，秤重後每0.5公斤可折抵8元，另外廢棄筆電每台可折抵120元、廢棄手機每支可折抵12元。全家官方網站則說明，廢棄行動電源每台可折抵2元購物金，一樣限當次消費使用。