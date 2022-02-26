梁靜茹演唱時，歌迷高舉手幅應援。（寬魚國際／圓頂文化提供）

「情歌天后」梁靜茹出道22年，今晚（26日）首度登上高雄巨蛋開唱，她以〈微光〉揭開序幕，緊接著演唱〈平行時空〉、〈慢冷〉、〈我好嗎？〉，深情柔美的歌聲療癒全場歌迷的心，她唱完〈我好嗎？〉後問候高雄歌迷：「哈囉！大家好，你們辛苦了，大家有沒有戴好口罩呢？」

她說：「歡迎大家來到我22週年的演唱會，謝謝你們來和我談談愛情，我應該是有這個資格和大家聊聊愛情吧！畢竟我是經歷過一些小挫折、小歷練，在愛情中，最心酸就是…想得得不到，想求求不到，就從這首〈類情人〉開始。」

梁靜茹「202020當我們談論愛情演唱會」世界巡迴演唱會前年12月在台北小巨蛋首演，是她出道二十周年演唱會，因叫好叫座，宣布去年6月在高雄加場，無奈疫情爆發延期至今晚舉行，高雄歌迷多等候了259天，當她在台上唱到〈我好嗎？〉時，現場歌迷高舉手幅「＋259天的等待，好想妳。」表達思念與支持，讓她相當感動。

等了這麼久終於來到高雄開唱，梁靜茹心情激動，除了終於可以和等了她許久的歌迷見面，也開心可以暫時離開已經下雨下了好久的台北，到南台灣擁抱陽光。她曾說過唱歌前需要吃奶油潤嗓，她也透露過完年後開始練團以來，已經吃掉一整桶的奶油。

而她今晚首攻雄蛋也展現百分百誠意，不僅把四面台舞台、4500片LED帶來高雄，展現巨星氣勢與絕美氣氛，又加碼6位數添購兩套全新戰袍，她也特別將新歌〈今天，半永久〉放進歌單中。演唱會製作費約8000萬，現場1萬5000人座無虛席，票房推估約4500萬元。好友戴佩妮送花，高流執行長李欣芸人到花也到場。