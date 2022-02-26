苗栗縣長徐耀昌26日上午到大湖鄉農會促銷草。（謝明俊攝）

大湖鄉農會準備了草莓雪花冰和小點心供遊客免費試吃。（謝明俊攝）

大湖鄉農會促銷草，請來汽球小丑做汽球玩具送給小朋友。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉是草莓故鄉，今年雖逢春節後連日陰雨影響，造成部分草莓水傷霉變損害，但並未損及草莓植株，接續下來第3期及第4期花，在天候正常的情況下，仍可正常開花結果，大湖鄉農會26日特別邀請苗栗縣長徐耀昌同來為草莓促銷，希望遊客可以利用228連假天氣放晴，一起來大湖遊覽採果。

為了大湖草莓因雨受損災情嚴重，苗栗縣長徐耀昌繼前一天親赴草莓園勘災，26日再赴大湖鄉農會前廣場替草莓促銷後，徐耀昌並透露27日還要再來大湖一次，因為農委會主委陳吉仲見到媒體報導大湖草莓災損情況後，決定周日親赴大湖視察草莓災情。

苗栗市玉清宮今年除夕抽出的國運籤中五穀籤明示今年的雨水豐沛，從春節期間降雨始終未停，尤期是元霄節過後，大湖地區連續降雨6天，甚至還有間歇性大雨，造成適逢盛產的第2期草莓，在成熟期間因吸收太多雨水，造成水傷，霉變發黑等損害，在全鄉種植450公頃的草莓中，約有160公頃受損，受災情況相當嚴重。

據大湖鄉農會總幹事徐欽志表示，雖然第2期的草莓泡湯，但草莓的植株受損情形輕微，接下來幾天的好天氣，可以讓草莓叢恢復一下生機，如果天公作美，讓好天氣持續下去，讓草莓第3期順利開花結果，應可恢復大湖草莓的供應量。

大湖鄉農會為了替莓農們加油打氣，26日特別舉辦促銷活動，邀請縣長徐耀昌親來加持，現場除了熱鬧的歌舞表演，還請來汽球小丑在場折汽球送來玩的小朋友，大湖鄉農會並準備草莓冰及草莓小點心，免費提供給到場遊客品嚐，讓遊客親嚐最甜美營養的草莓。