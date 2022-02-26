中華電信強攻5G創新應用，今日攜手KKBOX打造全台演唱會首度5G全息異地共演。中華電總經理郭水義說，中華電5G創新應用涵蓋智慧醫療、智慧交通、智慧工廠、智慧文化等，今年在創新應用方面的營收衝刺新台幣50億元。

面對同業先後整併，電信產業回歸三雄鼎立，郭水義表示，「中華電未來還是會走在前面」，在法遵前提下，對於同業合併一來是祝福，二來是樂見產業健康發展，這從5G頻譜競標結束那刻，就預見同業整併會是必然發展，也證明中華電當初競標的策略成功。

中華電信5G開台20個月，在5G正式開台前，就已經和KKBOX就打造5G異地共演，這是雙方透過5G的第3次展演，這兩年累積大量能量，加上疫情期間改變許多商業模式，未來全息投影技術也很適合消防演練、演講、遠距會議等演唱會外場域，並整合技術輸出到海外。

郭水義分析，5G已經導入政府各項治理，包括科技執法、水資源、空氣污染監測，也針對指標型產業客戶也陸續推廣5G企業專網，選定七大領域和四大解決方案整體來推動，未來在政府相關的應用，應該會跑的非常快。

食衣住行育樂方面，郭水義相當看好「娛樂先行」，包括演唱會等文化應用展演，這從行動服務營收和平均每戶貢獻金額(ARPU)已經看到成長軌跡，未來會等比級數地成長並擴散出去。

中華電信也在今日登場「第17屆KKBOX音樂風雲榜」，大秀5G MEC行動邊緣運算的高速率、低延遲技術，以擬真全息投影技術結合新生代創作樂團告五人，成功打造全台演唱會首次5G全息異地共演，以最新5G娛樂科技讓現場與線上觀看的粉絲感受虛實整合的偶像魅力，嗨翻全場。

中華電信持續以優勢5G技術廣結盟，滿足觀眾視覺與聽覺的極致雙重饗宴，在後疫情時代，透過各種終端欣賞表演已經成為全台民眾生活中的必要娛樂，中華電信持續結合相關產業的創意，讓觀眾欣賞更多與眾不同演出，提供5G創新應用體驗。