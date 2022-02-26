「媽寶」是不少男女擇偶時避之唯恐不及的特質，一名人妻在臉書透露，稱婚後與婆婆同住，但婆婆每天偏要跑到主臥室洗澡，連她與老公單獨出門時，婆婆也會擺臭臉，讓她好無奈，忍不住自嘲自己其實是「第三者」。

一名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，貼文稱她的老公為家中獨子，由母親一人扶養長大，兩人結婚後便順理成章與婆婆同住，而相處時間拉長後，她發現婆婆習慣放著其他浴室不用，堅持跑到他們的主臥室洗澡，原因則是「弄濕一間浴室就好」。

人妻表示，她實在難以理解，因為主臥的浴室沒有對外窗，比起另一間浴室來說，地面乾燥的速度更緩慢，有時她與老公單獨出門時，婆婆也會擺臭臉，但老公都默不作聲，讓她忍不住自嘲自己其實才是介入婆婆與老公的「第三者」。

貼文曝光在網路上後，網友紛紛感嘆，「這種母子感情，很難融入第三者」、「妳搶了她兒子，她會不時侵入妳們夫妻領域，宣示主權，是一種病態，沒藥醫」、「你可以和老公一起看TLC節目“我的男友是媽寶”」；也有網友留言建議，可以推薦婆婆去相親，或是最快速的方法就是搬出來住」；還有過來人網友分享經驗，當時遇上的另一半對她說，「媽媽只有一個，老婆可以再娶」。