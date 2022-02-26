國軍最資深的Ｍ41A3「華克猛犬」（Walker Bulldog）戰車在服役60多年後，陸軍司令部25日在新竹裝甲兵訓練指揮部為這型車舉行除役儀式。 美國陸軍在1951年研發生產新一代輕型戰車，美軍編號為M41戰車，M41一開始稱為「鬥牛犬」戰車，之後為了紀念在韓戰中車禍過世的華克（Walton Walker）將軍，因而改名為「華克猛犬」戰車。此型裝備性能優越，活躍於韓、越戰中諸戰役中。我國是在民國47年(1958)先自美接收首批55輛M41戰車，最多曾擁有超過700輛M41A3戰車，是美國之外使用M41戰車最多的國家。爾後陸續獲得配發各裝甲部隊使用，一度成為國軍部隊戰車主力之一。主要武裝為一門76公厘戰車砲，與50機槍、白朗寧M1919中型機槍各一挺，最大時速可達72公里。 Ｍ41A3戰車是國軍使用數量最多，作戰部署最廣，使用效益最高級服役時間最長的夥伴。
原本仍在位處前線的金防部烈嶼守備大隊服役，雖然軍方號稱M41A3戰車妥善率均維持在90％以上，但是M41A3戰車為陸軍唯一一款汽油引擎戰車，引擎容易過熱故障，甚至起火。109年10月8日部隊實施聯合反登陸操演，一輛M41A3戰車行駛中失控，衝入路邊田地翻覆起火，造成官兵傷亡。事故調查小組調查後判定，M41A3車況不適合繼續服役，陸軍決定將僅剩的13輛M41A3戰車調回本島，改由M41D戰車駐防金門。
陸軍司令部於25日宣布Ｍ41A3正式除役，由陸軍司令徐衍璞主持，邀請前參謀總長霍守業、歷任指揮官及貴賓共襄盛舉，由舞獅與戰鼓表演揭開序幕，緊接著播放M41A3自1963年運抵台灣後執行歷次演習及訓練等任務的資料照片，隨後兩部M41A3出場進行最後一次動態展示，而除役儀式也在陸軍司令徐衍璞宣讀除役命令後，戰車乘員下車並乘繳戰車主砲射擊關鍵裝置「發火機」，象徵解除武裝，M41A3戰車正式光榮除役。
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