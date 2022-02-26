國軍Ｍ41A3「華克猛犬」戰車25日舉行除役儀式，由陸軍司令徐衍璞（左）與前參謀總長霍守業（右）頒授戰車特別設計的除役紀念銘版。該銘版寬47公分象徵戰車首批抵達台灣民國47年的時間、長70公分則是最後向美軍購的時間民國70年及厚度6.3公分紀錄著無畏風雨保護台灣63年的時間。（鄭任南攝）

Ｍ41A3戰車在觀禮下最後一次進行動態展演，雖然使用超過60年仍然展現出敏捷的機動力。（鄭任南攝）

Ｍ41A3戰車在觀禮下最後一次進行動態展演，在告一段落後回到觀禮場中陳列並接受彩帶慶祝。（鄭任南攝）

Ｍ41A3戰車在觀禮下最後一次進行動態展演，在告一段落後由車長許祐齊（右）呈獻象徵解除武裝的戰車發射裝置「發火機」給陸軍司令徐衍璞（左），象徵除役。（鄭任南攝）

Ｍ41A3戰車在觀禮下最後一次進行動態展演，同時也最後一次執行警戒任務，重現往日駐守金門的英姿。（鄭任南攝）

一群往日駕駛Ｍ41A3戰車的士官長，排列行禮致敬，感慨地送戰車除役。（鄭任南攝）

國軍Ｍ41A3「華克猛犬」戰車25日舉行除役儀式，高齡96歲參加過二次大戰瓦魯班戰役的裝甲兵退役中校李戎篤，特地坐在輪椅上出席典禮，來向他往日的老戰友M41A3戰車致敬，同時也向戰車旁現役的官兵寒暄，一同分享差距超過60年的戰車經驗。（鄭任南攝）

一群出席典禮的海軍陸戰隊官兵特別爬上往日的老搭檔M41A3戰車，鑽進曾經熟悉的車內空間懷舊，不捨的送別戰車。（鄭任南攝）

國軍最資深的Ｍ41A3「華克猛犬」（Walker Bulldog）戰車在服役60多年後，陸軍司令部25日在新竹裝甲兵訓練指揮部為這型車舉行除役儀式。 美國陸軍在1951年研發生產新一代輕型戰車，美軍編號為M41戰車，M41一開始稱為「鬥牛犬」戰車，之後為了紀念在韓戰中車禍過世的華克（Walton Walker）將軍，因而改名為「華克猛犬」戰車。此型裝備性能優越，活躍於韓、越戰中諸戰役中。我國是在民國47年(1958)先自美接收首批55輛M41戰車，最多曾擁有超過700輛M41A3戰車，是美國之外使用M41戰車最多的國家。爾後陸續獲得配發各裝甲部隊使用，一度成為國軍部隊戰車主力之一。主要武裝為一門76公厘戰車砲，與50機槍、白朗寧M1919中型機槍各一挺，最大時速可達72公里。 Ｍ41A3戰車是國軍使用數量最多，作戰部署最廣，使用效益最高級服役時間最長的夥伴。

原本仍在位處前線的金防部烈嶼守備大隊服役，雖然軍方號稱M41A3戰車妥善率均維持在90％以上，但是M41A3戰車為陸軍唯一一款汽油引擎戰車，引擎容易過熱故障，甚至起火。109年10月8日部隊實施聯合反登陸操演，一輛M41A3戰車行駛中失控，衝入路邊田地翻覆起火，造成官兵傷亡。事故調查小組調查後判定，M41A3車況不適合繼續服役，陸軍決定將僅剩的13輛M41A3戰車調回本島，改由M41D戰車駐防金門。

陸軍司令部於25日宣布Ｍ41A3正式除役，由陸軍司令徐衍璞主持，邀請前參謀總長霍守業、歷任指揮官及貴賓共襄盛舉，由舞獅與戰鼓表演揭開序幕，緊接著播放M41A3自1963年運抵台灣後執行歷次演習及訓練等任務的資料照片，隨後兩部M41A3出場進行最後一次動態展示，而除役儀式也在陸軍司令徐衍璞宣讀除役命令後，戰車乘員下車並乘繳戰車主砲射擊關鍵裝置「發火機」，象徵解除武裝，M41A3戰車正式光榮除役。