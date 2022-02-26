正當全球關注俄烏開戰，解讀各種角力衝突之外，長年研究城市文化與飲食文化的韓國作家南源相，在台新上市的《征服統治者的味蕾》中就指出，俄羅斯與烏克蘭早在2019年就有一場「主權」之爭，而主角是—羅宋湯。

2019年5月俄羅斯外交部官方推特上的一則貼文引發了熱議，寫道：「永遠的經典！羅宋湯Borsch是俄羅斯最有名、最受喜愛的食物之一。同樣也是我們傳統料理的象徵。」然而隨即這段文字引來一長串烏克蘭網友的撻伐。

「你們從烏克蘭搶走克里米亞半島就算了，現在連羅宋湯都打算搶啊？」、「俄羅斯每次都想偷走跟烏克蘭有關的一切」等網友留言，也引起了俄羅斯網友「80％的烏克蘭人本來就是俄羅斯人」之類的話反擊，關於羅宋湯的宗主國之爭，甚至掀起民族的根源問題。

南源相指出，羅宋湯最早是烏克蘭貧窮農奴的食物，將獸骨、田裡的蔬菜，手上所能抓到的所有材料都丟進大鍋裡熬煮成湯，然而1883年5月27日，莫斯科克里姆林宮裡，亞歷山大三世的加冕宴會上，第一道料理就是羅宋湯。當然「沙皇羅宋湯」和貧農湯不同，是牛肉、雞肉、鴨肉等食材花6至7小時燉煮。

南源相也指出，雖然羅宋湯的發源地一般認為是烏克蘭，但俄羅斯和波蘭也搶著要這道湯品的主權，且他們都曾在歷史上以武力支配烏克蘭很長一段時間，可以說「羅宋湯大戰」對烏克蘭而言，也是民族保衛戰。