烏克蘭與俄羅斯有何深仇大恨？ 同祖先卻「恩怨千年」竟與他們有關

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日曾在演說中表示，他將摧毀美國建立的「謊言帝國」（empire of lies），將目標擴大到烏克蘭以外的美國及其主要盟友上。美國學者25日指出，為對抗蘇聯所建立的北大西洋公約組織（NATO），長期被西方視為和平的關鍵，普丁則有意以大規模戰事及相關後果，迫使西方直視其觀點，即在俄羅斯眼中，北約才是歐陸的「不穩定因素」。

普丁24日發表的演說，被認為能用於分析其入侵烏克蘭背後的真正目的。普丁當時指出，「附庸國」們對美國百依百順，模仿該國的行為，並接受其所制定的所有規則，痛批整個西方世界都是美國「謊言帝國」的一部分，暗示美國及其盟國才是他的主要目標。

專精國際安全與美國外交政策的科羅拉多州立大學（Colorado State University）政治科學副教授哈里斯（Peter Harris）指出，西方世界長期以來堅稱北約東擴是歐洲維持和平的主要原因之一，強調該組織為防禦性質，且俄羅斯擁有歐洲最大規模的軍隊，以及全球第二的核武庫存，而與其接壤的愛沙尼亞、拉脫維亞等國，卻是最弱小的北約成員國，難以相信俄羅斯聲稱自己「不安全」。

不過在普丁眼中，他只看見北約的駐軍及軍事設施愈來愈靠近俄羅斯邊境，且該組織還持續對塞爾維亞、烏克蘭等俄羅斯傳統勢力範圍進行政治與軍事干預，認為北約才是歐陸的「不穩定因素」。

普丁則有意以大規模戰事及相關後果，迫使西方直視其觀點，即在俄羅斯眼中，北約才是歐陸的「不穩定因素」。（圖／路透社）

俄羅斯2008年和2014年分別對喬治亞和烏克蘭發動軍事行動，都未讓北約正視其改革歐洲安全結構的要求，因此普丁本次並未選擇有限的軍事行動，而是全面入侵烏克蘭，引發大規模人道危機等重大影響，包括大批難民湧出、烏克蘭軍於境外尋求反抗基地等，讓選擇北約集體防衛的西方國家，在情勢影響下被迫對現有安全架構進行改革，承認俄羅斯與烏克蘭等非北約成員國，也須在新歐洲安全架構下獲得尊重。