新冠疫情肆虐全球逾2年，台灣防疫工作在國人齊心努力下備受世界肯定！有「台灣最美麗的歐巴桑」封號的知名藝人陳美鳳，今（26）日下午應運動家具領導品牌明根公司「Bgreen就是綠運動家具」邀請、化身為防疫大使，前來台中廣三SOGO百貨擔任一日店長，分享她的獨家防疫撇步，並代表明根公司捐贈「垂直律動儀」給長期照顧身心障礙者的瑪利亞基金會，盼對院童身心復健有所助益！

凍齡有方的陳美鳳透露自己的凍齡秘方，除了選擇食用乾淨衛生且均衡及適量的天然食物外，每天安排固定時間運動更不可少，包括健身運動和瑜珈；陳美鳳特別推崇運動，除可保持健康活力外，更可以提升免疫力，讓身體對抗病毒更有抵抗力。

陳美鳳身兼主持人和演員，生活總是忙得不可開交，但再忙無論如何都要抽出時間運動；有時行程滿檔，真的沒辦法抽出時間和去特定空間運動，幸好辦公室和家裡有一樣「秘密武器」-運動家具，那是一種以水平律動和垂直律動原理所設計的座椅、沙發、躺椅和舒眠床，以科學化的被動方式達到全身運動的目的，其效益更比傳統式的運動來的好與安全，且更易堅持及完成！

陳美鳳再分享個小撇步，背劇本需要長時間專注力時，把律動機放到桌子下面，腳直接放上去做著律動，這也是一種簡單不費力也不受空間限制的運動!

明根公司董事長陳宇助指出，垂直律動儀最早是應用在太空人訓練上，因為太空中沒有重力，太空人無法做施力的運動，長時間待在太空中肌力會流失衰弱，於是靠垂直律動機被動式地幫助肌肉收縮運動，維持健康，提升在太空生活的時間！後來被運用在醫界，當作復健的輔助器材。

近年更廣泛被運用在日常生活，成為工作忙碌者、無法做激烈運動的長者，懶的運動，以及行動不便者的健身器材！關於水平律動Whole Body Periodic acceleration – WBPA一開始應用於急救領域，對於心與血管的效益，超乎現行的的任何運動，為了讓這麼好的運動方式，讓它更融入居家之中，明根公司更邀請了台首席國際設計大師王千睿教授帶領設計團隊，將運動家具的設計與質感凌駕於國際精品的水平，讓運動家具不在只是家具，而是居家最耀眼的焦點，更是全家人的健康守護！

此次藝人陳美鳳專程南下台中擔任該公司廣三SOGO專櫃一日店長，該公司特別邀請陳美鳳代表捐贈垂直律動儀給長期照顧身心障礙者的瑪利亞基金會，作為復健輔助器材！

陳宇助指出，在疫情期間，明根公司陸續捐贈相關律動運動設備給高醫、成大醫、台中榮總等醫學機構，為前線防疫醫護人員打氣，並協助他們提升健康與活力。

運動家具發展過程，更在台灣運動醫學首席權威陳俊忠教授精準運動的指導下，讓大家可以透過運動家具有效且快速地達到運動促進健康的效益，讓「運動是良藥」不再是口號。

陳宇助並表示，民眾返國或被匡列而必須住進防旅館14天，在行動與空間受限制下，對於生活是一種煎熬，明根公司歡迎各防疫旅館專案合作，設置水平律動設備與垂直律動運動設備，讓進住的民眾，更可以透過運動家具運動保持身體健康，提升免疫力，讓身體更有活力！