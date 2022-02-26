2022年台北市長選戰，國民黨可望派出立委蔣萬安參戰，民眾黨可能推出台北市副市長黃珊珊母雞帶小雞，民進黨則以衛福部長陳時中及前交通部長林佳龍呼聲最高。YouTuber「桃園孫先生」今天(26日)在士林進行「台北市長民調大對決」街頭民調，蔣萬安以17票領先，令人意外的是陳時中僅有1票，還落後林佳龍的4票。

桃園孫先生26日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調直播，今天下午4點在士林捷運站1號出口旁進行，共列出黃珊珊、陳時中、林佳龍、蔣萬安、羅智強等5個選項，結果，蔣萬安以17票領先，黃珊珊則以9票居次，台北市議員羅智強以8票居第三，其他依序為林佳龍4票、陳時中1票。

一位選擇蔣萬安的民眾認為，「陳時中疫情都沒搞好，還想做台北市長，黃珊珊是跟著台北市長柯文宅屁股後面跑，羅智強是個大砲，林佳龍根本提都不用提..」還有一位民眾直言，「投給蔣萬安是因為年輕」。

還有一位婦人表示，「我比較喜歡他(蔣萬安)，他很中立，講話都沒有偏頗，不會偏藍偏綠偏南偏北，也沒有犯什麼錯讓人家詬病，態度誠懇很理性，他不錯」一位正妹也表示，「蔣萬安對政治比較熟」。