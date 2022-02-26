俄烏戰爭加劇，俄羅斯大軍朝烏克蘭首都基輔步步進逼之際，全球經濟也受波及，《日經亞洲》特別以「俄羅斯攻擊烏克蘭如何影響亞洲商業：要知道的5件事」為題，點出亞洲企業可能受到的衝擊。

俄羅斯是全球第二大原油出口國，自俄烏開戰以來，國際油價一度漲破100美元，為7年來首見。投資顧問機構UFP駐新加坡的亞洲研究主管Justin Tang指出，戰爭對亞洲來說首當其衝的就是油價，所有使用石油作為原料的企業都將受到波及。DailyFX策略師Margaret Yang認為，石油和天然氣價格上漲可能助長全球通膨，並促使全球央行加速緊縮貨幣政策，這會對利率敏感的科技業造成壓力。

第2點是運輸與觀光業。風險數據業者Safe Airspace已在24日將烏克蘭領空的風險等級提高到「請勿飛行」，對俄烏衝突空域的擔憂已影響到民航業者，許多歐洲航空公司相繼取消飛往烏克蘭的航班。地緣政治風險也影響民眾出遊意願，不利觀光業在疫情後的復甦。

第3點是IT產業。烏克蘭正逐漸成長為東歐的科技中心，且勞動力相對低廉，包括日立、樂天等國際企業都在烏克蘭設有據點。

第4點是食品業。烏克蘭危機的複雜性將給亞洲食品生產商帶來壓力，有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭是小麥、玉米等農產品出口大國，新加坡華僑銀行投資策略執行董事Vasu Menon表示，任何從黑海地區流出的穀物一旦中斷，都可能刺激食品價格，進而波及亞洲的企業與消費者。

第5點是晶片業。烏克蘭是氖、氬、氪、氙等半導體原料氣體的重要供應來源，例如烏克蘭的氖氣產能佔全球近70%；市調機構TrendForce表示，材料供應若被切斷，可能增加晶圓生產成本。俄羅斯也是惰性氣體和鈀金的主要出口國，如果莫斯科限制其出口，亞洲企業勢必受到衝擊。