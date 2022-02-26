香港染疫人數再創新高，今天新增1萬7063例確診、66人死亡。據香港《星島日報》報導，香港食物及衛生局局長陳肇始今天（26日）表示，社區仍然存在傳播鏈，鄭重呼籲市民留在家中抗疫以及「三減」。此外，限制社交距離和航班熔斷措施，將展延至4月20日。

陳肇始呼籲減少外出人數，如果一家需要外出，希望盡量只是一個人外出。她又呼籲減少外出時間，例如去幾小時就減為一小時內，以及減次數，例如要外出幾次減為一次。

她還呼籲市民盡快接種新冠疫苗，並指已縮短特定人士接種新冠疫苗間隔時間。港府預計每天平均可為市民接種超過8.5萬劑，也有超過1000間私家診所提供打針。

陳肇始表示，港府會延長社交距離措施至4月20日。港府會繼續外防輸入，目前對9個國家實施的航班「熔斷機制」，包括澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，原定維持至3月4日，目前將延長至4月20日。自去年12月20日收緊以來，已有48條航線熔斷。

至於隔離設施不足，陳肇始表示，要把設施預留給最需要的人，要分流及評估其風險；最高危的人要入院及入住隔離病床；第二層是社區治療設施，如亞博館；第三層是社區隔離設施，包括竹篙灣及酒店。目前於圍封強檢找到的確診個案，當局會盡快將其送到社區隔離設施。