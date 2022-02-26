俄羅斯24日宣布將對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，部隊已經進逼烏克蘭首都基輔，但美國總統拜登曾表示，不會出一兵一卒進入烏克蘭，避免引發世界大戰。醫師蘇一峰也在臉書引用「BBC社論」並深入分析，為何美國總統拜登未出兵解救烏克蘭被俄羅斯入侵的危急。

蘇一峰指出，第一，出兵對美國沒有好處，美國當然有好處才要出兵，因為烏克蘭不是美國的鄰居，不位於美國邊境，沒有美國軍事基地，更沒有戰略石油儲備，也不是主要的貿易夥伴。

其次，拜登本來就不愛軍事活動，他反對歐巴馬干預利比亞還有在阿富汗增兵，他堅決捍衛去年從阿富汗撤軍的命令。

第三，美國人民也不想要戰爭。美國最近的一項民意調查發現，72%的人表示美國應該在俄羅斯和烏克蘭衝突中發揮次要作用，或者根本不要有任何動作。

最後，美國認為俄羅斯是目前最強大的軍事國家之一，不打比較安全。蘇一峰也強調，台灣人該好好想一想了，不要讓媒體控制想法！