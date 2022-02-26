俄羅斯入侵烏克蘭，美國史丹佛大學教授法蘭西斯·福山（Francis Fukuyama）表示，烏克蘭跟台灣之間最重要的區別就是，烏克蘭人更願意為自己挺身而戰。對此，前立委林濁水直言，民調顯示多數人希望恢復徵兵制，不幸蔡英文故做不知狀，台灣民眾決心不如烏克蘭，但也還能改善，「奈何辣台妹竟然如此」。

同時，福山還指出，我們正在進入新的地緣政治的時代，我們必須對軍事力量威脅的可能性更加嚴肅以待。越來越多關於中國大陸以軍事手段收復台灣的討論，這是在以前並不常見的現象，然而在未來卻可能不只是想像而已。

福山認為，台灣應該重新思考防衛政策，像是過去廢除了徵兵制，現在看來實在是非常不幸的決定。北京會非常關注這次的烏克蘭危機，美國以及西方民主社會是如何反應俄羅斯的侵略，這都將會納入未來統一台灣的計劃當中。

針對福山說台灣自衛決心不如烏克蘭，林濁水今天(26日)在臉書上表示，福山說得一點也不錯；另外，對於福山說，防禦決心展現在台灣的軍事政策上，台灣過去採徵兵制，後來因應社會民情調整廢除，「對了一半，馬扁推動募兵時民意的確那樣」。

林濁水指出，如今抗中保台意識上升，民調結顯示多數人希望恢復徵兵制，不幸蔡英文故做不知狀，所以民眾自衞決心雖不如烏，也改善到還可以，奈何辣台妹竟然如此。