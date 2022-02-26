新北市政府自110年9月17日起於水湳洞漁港設置「水湳洞漁港（村）攝影展覽」，透過與攝影者合作，展覽水湳洞地區的攝影作品。（漁業處提供）

新北市政府自110年9月17日起於水湳洞漁港設置「水湳洞漁港（村）攝影展覽」，透過與攝影者合作，展覽水湳洞地區的攝影作品，使民眾在感受漁港實景的同時，亦能觀賞不同印象的漁港風貌，以展現攝影者對當地地景的詮釋，吸引觀展遊客參與水湳洞地區的生活圈，體驗水湳洞漁港的美及認識在地漁村文化。

新北市有綿延145公里的海岸線，廣闊且漁港眾多，其中28處漁港各有特色，市府為深化漁港觀光多元特色，自108年起推動「嗨漁港」計畫啟動漁港轉型及活化，位於濱海公路旁的水湳洞漁港尤為特別。港外浪影蕩漾，海中波光粼粼、黃鐵礦與碧色海水交融形成陰陽海，蒼山碧水、青黃交織共於一景，別有一番特色，吸引著許多影像工作者前來，如此景緻，過往也曾是知名電視劇的取景場域，環顧漁港四周，海景奇貌與山城地景，共同譜寫獨具風格的水湳洞特色。

市府為深化發展漁港轉型，持續於水湳洞漁港安檢所內規劃「水湳洞漁港（村）攝影展覽」，推廣水湳洞漁港及鄰近景點，凸顯水湳洞地區的在地文化特色，自港區向位於高處的威遠廟走去，直走繞路均會到達，行進間以不同角度向港區看去，頓生「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」的感受，在不同攝影者相機裡更是變化萬千，攝影者的漁港印象皆在「水湳洞漁港（村）攝影展覽」中可以得見。

此外，展覽相片記錄著許多漁村漁港的日常，包含漁港旁簡樸的雜貨店、鄰近漁港的幽靜山城及沿海奇特的地質景觀，萬般變化均在本展覽中呈現，歡迎民眾前往觀展。驅車前往的民眾，可將愛車停放於水湳洞停車場，步行穿越連通社區與漁港的通道，進入水湳洞漁港，體會漁港漁村的純樸風情及山城的悠然靜謐，晝與夜、山與海，在人的記錄下共譜出新的水湳洞風情。除了親眼見證實體展覽外，市府亦規劃線上展覽（https：／／pse.is／3nw2g8），民眾可透過線上展覽，感受水湳洞風景的純樸自然。

新北市漁業處表示，新北市漁港多元且各有特色，市府設置「水湳洞漁港（村）攝影展覽」，將漁港規畫為民眾親近海洋的展覽場所，以漁港為媒介拉近一般人與海的距離，將攝影者與觀展者對漁港的美好印象進行交流，以水湳洞風景作為載體、漁港做為媒介連結，進而提升水湳洞漁港知名度並賦予民眾漁港新印象。值此觀賞展覽之餘，更不忘勤洗手、戴口罩及落實相關防疫指引，體驗在地風情時亦可降低染疫風險。