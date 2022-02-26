本屆賽事青壯組人士及比例顯著上升，同時也表達對於傳承族語及文化的企圖心。(新北市政府原民局提供)

第二屆「山海世代 原音天籟」111年度原住民族語傳統歌謠比賽，總共吸引吸引學生、青壯、長青、耆老及團體組共計155組218人報名。今（26日）第二場賽事特別拉到鄰近烏來原鄉的新店龜山市民活動中心，來自不同年齡層及族群共21組選手們同台競唱，參賽者都有備而來，競爭相當激烈，現場也相當多鄉親扶老攜幼一起來參與，也選出13組參賽者將代表南區，參加3月26、27日的總決賽，角逐第2屆新北市原住民族語傳統歌謠比賽冠軍寶座。

首場在2月19日汐止賽事開場即驚艷鄉親，由太魯閣族、阿美族、撒奇萊雅族及邵族等不同族群的天籟美聲們打頭陣，用屬於自己族群的歌謠，為本屆賽事揭開序幕，遠自南投縣的邵族參賽者自備樂器，以被列為瀕危語言的邵語高唱〈美麗的部落〉一曲High爆全場。

今（26日）南區初賽由在烏來福山從事導覽工作的潘小姐以口簧琴打頭陣，潘小姐為同時也是上屆賽事第二名，這次再次參賽，很開心看到更多長輩願意上台演唱，也相信這能為年輕族人們帶來激勵。同為青壯組的參賽者高小姐難掩緊張，在全場的掌聲下，帶來一首〈烏來-歡樂歌〉，高小姐表示〈歡樂歌〉是常在豐收祭族人們一同合唱的歌曲，唱出大家歡聚的快樂，現在幾乎是長輩才聽過的歌謠，在「開放博物館-臺灣音樂館」上看到這首歌後，決定要在比賽上演唱，也將學會臺灣音樂館上泰雅族歌曲作為未來的目標。

此外，信賢教會的簡牧師也鼓勵文化健康站的長者們組隊參加，他說原本長者們對於參賽不太有信心，在多次練習後，他們學會記住歌曲，很開心他們能上台發揮，其中有高齡90多歲的長輩也熱情上台高唱。

新北原民局羅美菁局長表示，本屆賽事人數較上屆成長3倍，可以看到族語及文化學習的種子正在萌芽，她在場也深受感動，原住民族語歌謠是傳承原住民族語言文化無形利器，新北市政府多年來致力於復振原住民族語，這是一趟漫長的路，此次特別規劃舉辦族語歌謠比賽，提供所有喜愛原住民族語歌謠的朋友一個學習觀摩的平台，期待族語歌謠能夠不分年齡、不分族群的繼續傳唱。

新北原民局表示，舉辦「山海世代．原音天籟-原住民族語傳統歌謠」，提供各年齡層族人認識自身族群傳統歌謠與文化，以及展現自我、彼此交流的平台，增進社會大眾對原住民族文化的多元性有更多的認識。

青壯組參賽者以吉他自彈自唱，為傳統歌謠注入新生命。(新北市政府原民局提供)