台南市善化區草莓園受連日下雨影響，草莓有逾5成水傷。（美裕草莓園提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化區草莓園受連日下雨影響，草莓有逾5成水傷。（美裕草莓園提供／劉秀芬台南傳真）

台南市善化區草莓園受連日下雨影響，草莓有逾5成水傷。（美裕草莓園提供／劉秀芬台南傳真）

228連假首日，天氣回暖，台南市善化草莓季登場，採果8折優惠，草莓園湧入採果人潮，業者表示，前幾日寒流低溫又下雨，草莓出現水傷，約有5成草莓損失，已經先把損傷草莓摘除，往年228檔期是遊客最多的時候，損失真的很大。

美裕草莓園業者表示，連日大雨造成草莓水傷，不管是成熟、半成熟都有出現腐爛狀況，每天都要趕快把受損草莓摘除，以免發霉腐爛感染到旁邊好的草莓，水傷的草莓每天都有好幾大桶，也先拍照記錄，並請公所員工前往查看。善化區公所表示，會將農損資料陸續彙整給農業局，希望相關主管機關派員至草莓園勘災。

由於連日下雨，造成這波花結的果有一半損傷，幾乎善化的草莓園都有此現象。228連假首日天氣回暖，遊客湧入草莓園採果，很多人說，大顆的真的比較少，有的草莓園228連假首日乾脆先休園。

業者黃至賢表示，前幾日草莓園大果較少，遊客比較不盡興，這兩天天氣回暖，可採大果數量很快可以回升，第3期花陸續開花結果中，預計可以採到3月底；遊客若有打電話詢問，也都會先解說因雨造成水傷，目前可採果量較少，但還是可以到現場採購草莓大福、果醬，品嘗鮮打的牛奶。

為推廣促銷草莓，善化區公所結合5家在地草莓業者，26日起舉辦為期1個月的草莓季活動，採果享8折優惠，26日下午於善化區LM蓮潭公園舉辦「莓來野趣」產業文化活動，台南市長黃偉哲也到場與民眾同樂，邀請大小朋友一起來善化感受自然田園風光、體驗採草莓的樂趣。