俄羅斯揮軍攻進烏克蘭，網路上不斷瘋傳各種交戰畫面，引發世界各國關注。前民進黨立委郭正亮表示，目前俄羅斯方面有說法指出，俄軍其實是倉促上陣，而烏克蘭動員平民投入戰爭，恐怕是想搞臭普丁的名聲，至於普丁到底要什麼？或者如果要得太多，恐怕會需要一位有份量的「公道伯」出來調停。

郭正亮今天(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，有俄媒指出，說俄羅斯並不是準備好的，是烏克蘭軍隊在烏東進行屠殺造成大量死傷，於是俄羅斯匆促上陣，但還同時進攻基輔和敖德薩，「本來承認那兩個共和國大家都能理解，但怎麼會隔一天就打那麼多地方，我也沒想到」。

郭正亮指出，如果是這樣，表示俄羅斯也開始編故事了，死傷絕對被低估。同時他也對烏克蘭方面宣稱擊毀大量俄軍坦克、裝甲車感到懷疑，因為沒有看到殘骸，「很少看到武裝部隊交戰，都是老百姓在巡街，發武器給民眾，可能就是搞臭普丁的名聲，因為大家很容易看到民眾陷入戰爭。

郭正亮認為，如果普丁只求烏克蘭不加入北約，澤倫斯基說可以談，但如果佔佔領德薩不撤，事情就大條了。而普丁說去納粹化，指的是誰？這是逼澤倫斯基政權改組，他有辦法答應嗎？普丁說去軍事化，要求烏克蘭不能發展攻擊性武器，烏克蘭能答應嗎？

郭正亮分析，俄羅斯控制基輔後，烏克蘭可能有各式各樣的游擊戰，並另立政府，那普丁到底要到什麼程度？如果退到原來的條件還可以談，但普丁要不要撤軍？去納粹化、軍事化如何安排？如果是很硬的提案，烏克蘭和部分歐美國家可能吞不下去。

郭正亮坦言，可能要擬定出幾個版本的具體方案，談判才會有效，且一定要有一個國家能跟普丁說上話的，「公道伯」是要有份量的，不然是說不動的，因為兩造實力懸殊。普丁會不會要太多？要太多的話誰能拉住他？恐怕只有中國大陸，但中國大陸願意嗎？