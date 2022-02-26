香港女星阿嬌（鍾欣潼）和阿Sa（蔡卓妍）組成女子團體Twins出道，能唱能演又能主持，全方位表現擄獲許多粉絲的心，但兩人感情生活也都很坎坷，令人心疼；不久前阿嬌前夫「醫界王陽明」賴弘國傳出三婚，且已經準備當爸，而阿嬌最近上節目也被經紀人出賣，爆料她曾渴望當媽，還為了備孕暴肥20公斤遭揶揄「不是懷上了嗎」，相當煎熬。

阿嬌和前夫賴弘國離婚後，生活重心都放在工作上，更為了拍戲不昔增胖，體態忽胖忽瘦也令外界擔憂她的健康；近期阿嬌和阿Sa、容祖兒攜手主持大陸綜藝節目《因為是朋友呀》，在最新一集節目中，經紀人霍汶希（Mani）脫口爆料，阿嬌曾經很渴望生子當媽，讓阿嬌無奈地說，「計畫趕不上變化」。

阿嬌昔為備孕一度暴肥20公斤，還被揶揄不是已經懷上了。(圖/ 摘自東網)

而網友們聽完Mani一席話，從時間推算阿嬌2018年5月和賴弘國結婚，婚後體態變得稍微圓潤，似乎就是在積極備孕；更挖出2019年阿嬌和賴弘國錄製節目《吐槽大會》，當場認了已經在備孕，但為此過得很辛苦，「我胖了20多斤（10幾公斤）所有人見到我都很驚訝，還備孕？不是已經懷上了嗎？」

阿嬌過去為了當媽付出時間和健康，卻沒有結果，甚至還凍卵，最後和賴弘國婚姻也僅維持14個月；當時兩人離婚後，賴弘國曾揚言不再結婚，前段時間卻爆出已和新女友求婚成功，女方也已經懷孕，預產期再在8月，半年後將升格當爸。