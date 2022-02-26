從「無名十大正妹」發跡的人氣網紅張香香，擁有天使臉孔和E罩杯魔鬼身材，被封為「乳溝女神」，時常透過社群分享性感美照，今(26日)凌晨她曬出「裸體泡湯照」，一絲不掛大洩春光，讓網友看了都快噴鼻血。

張香香今在IG限時動態曬出泡湯辣照，只見她一絲不掛，用手遮住胸前重點部位，渾圓美胸若隱若現，大片白皙春光外洩，畫面香豔誘人，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

張香香在IG限動曬裸體泡湯美照。(圖／取自張香香IG)

而她之前情人節的時候，也放送多張比基尼辣照，正面和背面都有，讓她性感胴體被看光，渾圓雪乳和美尻一覽無遺，一雙大長腿更是吸睛，展現完美身材比例，讓網友都驚呼「辣得不可開交」。

張香香擁有精緻美貌和21吋小蠻腰，加上E級傲人上圍，從無名時期就是不少人心目中的女神，她也是PTT表特版常客，IG擁有超過66萬的粉絲追蹤，在網路上知名度相當高，如今仍從事網拍模特的她，偶爾也會上綜藝節目。

而張香香也不吝於分享好身材，平時靠運動維持完美曲線，會做瑜伽時特別訓練臀部或是打拳擊，多年來身材完全沒走樣。