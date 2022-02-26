台南學甲部分小麥田已經開始轉黃，小麥節活動預計3月26日～27日登場。（劉秀芬攝）

台南市學甲區每年3月小麥成熟季節，也是蜀葵花開時節，常吸引遊客賞花兼賞小麥黃金浪海，228連假首日天氣好轉，雖然蜀葵花還未大開，不少遊客趁著天氣回暖，到學甲光華里蜀葵花田走走，也到花田旁的小麥田拍照打卡。

學甲區種植小麥已有20多年歷史，主要種植區域分布在新達、光華、宅港、平和、三慶等5個里，鹽分地帶種出來的小麥品質好，從早年的10公頃增加到近200公頃，以台19線急水溪宅港橋下的行水區栽種最密集。

學甲栽種小麥的品種「台中選二號」，每年2月底至3月採收，1公頃約可收成2500公斤小麥，除了供應金門農試所，許多支持在地生產小麥廠商會來採購，農會也舉行小麥節推廣，讓國人認識國產小麥。

每年3月學甲小麥成熟季節，一大片黃金浪海總吸引遊客前往拍照，尤其栽種在光華里靠近蜀葵花田的小麥田，交通方便，遊客賞花兼賞小麥田。一名趁著228連假前往賞蜀葵花民眾說，每年都來賞花，也會到小麥田拍照，還發現今年同一區的小麥好像比以前矮一點。

學甲區農會表示，學甲小麥田今年栽種面積只有60公頃，部分農友轉種玉米，但農會還是會持續推廣，因為學甲小麥已經打出知名度，有廠商就特別指定要用學甲的小麥，推廣本土的糧食。

學甲區農會小麥節也正積極籌備中，預計3月26日～27日登場，除了邀請在地學校社團演出，還有青農農特產市集，趣味注連繩DIY體驗，歡迎遊客到學甲賞花賞麥田走春。