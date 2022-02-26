受俄烏開戰影響，近期多數風險性資產波動上升，更緊緊牽動新興市場股債市走勢。路博邁表示，強勢貨幣債券看法上，減碼俄羅斯，並加碼烏克蘭；但對俄羅斯整體維持小幅加碼的看法。

路博邁指出，新興債市在市場流動性差的情況下，俄羅斯和烏克蘭的強勢貨幣債券已大幅重新定價，下跌超過30 個基點。俄羅斯央行稱將開始干預外匯市場，目前美元兌俄羅斯盧布已從90盧布的高位升至86.5盧布（事件當日下跌約4％）。俄羅斯和烏克蘭以外的新興固定收益市場也出現廣泛的避險情緒並開始重新定價。不過，部份大宗商品出口國則可望受惠於能源價格上漲。

但俄烏開戰，路博邁反加碼烏債、減俄債是為那樁？路博邁表示，在強勢貨幣債券看法上，減碼俄羅斯，並加碼烏克蘭，因為目前烏克蘭10年期債券評價已反映政權更換的最壞情境。在本地貨幣方面，則是減碼俄羅斯盧布，至於流動性尚佳的歐非中東貨幣曝險，如波蘭茲羅提、捷克克朗和南非蘭特則降低加碼曝險並清空烏克蘭部位。

至於新興股市方面，路博邁對俄羅斯整體維持小幅加碼的看法。路博邁表示，目前對俄羅斯祭出的制裁主要聚焦於金融產業，因此相關銀行類股表現可能會明顯受挫。而能源產業不在本次制裁行動中，因此整體新興市場能源類股表現參差而非整體下跌。雖然在俄烏開戰之日，俄羅斯股市有短暫暫停交易，但隨即就恢復正常交易，預期暫停交易應不會成短期常態。

現階段俄烏局勢仍不穩定，路博邁表示，預計俄羅斯在烏克蘭的行動會聚焦打擊公共與軍事基礎設施，並試圖切割更多親俄勢力在頓巴斯與其他地區的烏國領土。接下來需繼續觀察來自美國、歐盟和英國的進一步潛在制裁、以及俄羅斯的後續行動。