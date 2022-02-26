1990年，伊拉克軍隊入侵科威特，佔領長達7個月的時間，隔年美國主導的軍事干預引發了波斯灣戰爭，並成功擊退伊拉克。如今，俄軍對烏克蘭的炮火延燒三天三夜，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）痛訴國家在孤立無援下被迫孤軍奮戰，究竟美國為何始終堅守「兩大國不相戰」原則不出兵?

根據美國新聞網站「沃克斯」(Vox)報導，1991年的波斯灣戰爭與2022年的俄烏戰爭情況有所不同，最大的關鍵因素就是「核武器」。對比當年海珊(Saddam Hussein)沒有任何核武器，普丁手中握有6,000多個核彈頭為他創造首要入侵條件。

根據BBC報導，普丁23日才向外界發出警告:「任何考慮從外部干預俄羅斯行動的人都必須清楚，將會面臨前所未有的後果。」

美國也多次表明態度，24日總統拜登發表全國演說強調:「讓我再說一遍，美國不會派兵介入俄烏戰爭。」

美俄兩國控制著全世界大約9成的核彈頭，儘管如此，報導指出，問題不是兩國核武庫的規模，而是軍事戰略思想，亦即雙方都有「相互保證毀滅」(M.A.D)的能力，達成互相確保毀滅或共同毀滅的恐怖平衡。結果是美俄雙方都沒有贏得一場核戰爭，即使有一方先襲擊，另一方仍可以報復性毀滅，唯一獲勝的方法就是停手。因此，直接干預所承受的高風險使拜登堅持不出兵牽連。

核大國的正規戰不一定會升級為核戰爭，如1999年印巴之間卡吉爾衝突；2018年美軍精銳與俄羅斯僱傭兵在敘利亞腥風血雨的一仗等等。然而，對政治強人普丁來說，入侵烏克蘭明顯符合要求，美國或北約若出面干預，從地理的角度來看，將對俄領土的完整性構成極大威脅。達特茅斯學院(Dartmouth College)核武器專家米勒(Nick Miller)表示:「我們不能保證將美軍部署到烏克蘭會引爆核戰，但風險很高，甚至超越冷戰時期。」