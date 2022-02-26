228連假第一天，全台各地都可看見陽光，不過中央氣象局表示，明（27日）東北季風稍增強，導致北台灣高溫降回19至21度，基隆、東半部及北部山區則有局部短暫雨，中南部須留意日夜溫差大。另外氣象局指出，下周還有2波較弱的冷空氣分別在3月2日、5日抵台，但僅北台灣地區高溫略降，影響時間都只有一天。

中央氣象局表示，明（27日）東北季風稍增強，不過僅對北台灣高溫有影響，所以明天北台灣及宜花地區的高溫會稍降，回到19至21度左右，中南部及台東地區維持與今天差不多的溫度，約24、25度，南部及恆春半島約26度。

值得注意的是，清晨受輻射冷卻影響，西半部及東北部地區低溫落在14至16度，花東地區落在17至19度，水氣較少的地區甚至有更低一點的溫度出現；降雨部分，基隆北海岸、北部山區、東半部地區有局部短暫雨，不過為多雲、偶飄雨的形式，不會長時間不間斷的降雨。

周一、周二（28日、3月1日）東北季風減弱，台灣吹起溫暖的東南風，東半部地區高溫可以來到24至26度，西半部可達26至29度；水氣進一步減少，各地多為多雲到晴的天氣型態，僅東半部地區和北部山區有零星降雨。

周三（3月2日）東北季風增強，北台灣高溫略降，回到20度左右，中南部溫度則變化不大；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周四、周五（3月3日、4日）東北季風減弱，北台灣氣溫又逐漸回升；降雨縮減為東半部地區，北部偏山區，其他地區為多雲到晴。

周六（3月5日）東北季風再增強，北台灣天氣又再次轉涼；降雨範圍以北部及東半部地區的局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。

中央氣象局指出，與上周相比，下周的天氣都較舒適且水氣減少，期間雖有幾波冷空氣南下，但影響時間約一天，隔天便開始減弱，因此除去影響的當天北台灣的高溫略降外，其餘區域感受皆不明顯，不過還是需要留意日夜溫差變化大。