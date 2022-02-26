俄羅斯全面入侵烏克蘭，俄羅斯軍隊已從西北部、東部以閃電戰基輔推進，速度之快令國際意外。烏克蘭衛生部表示，俄軍軍事行動已造成198名烏克蘭人死亡，另有1115人受傷。資深媒體人黃創夏質疑，死傷亡都是平民百姓，那些烏克蘭軍人和公僕呢？

黃創夏26日在臉書貼文表示，烏克蘭衛生部說：開戰至今，死亡的198名烏克蘭人，都是平民百姓，向偉大的烏克蘭平民百姓致敬。問一聲：戰爭都已經打成遍地烽火，那些烏克蘭軍人和公僕呢？

網友認為，「這必定是假消息吧，怎麼想都不合理」、「蛇島的13名士兵、自炸斷橋的軍人，好像被遺忘了？」、「我想你一定知道，烏克蘭士兵犧牲自己炸橋，拖慢俄羅斯進軍，島上13名士兵寧死不降。發布有平民喪命的訊息，不是表示軍隊沒有傷亡，訊息真真假假，也是戰爭的一環。」

另有網友質疑，「搞不懂，軍事行動戰況，通常不是由國防部或三軍統帥發布相關訊息嗎？怎麼會是衛生部？」

根據媒體報導，受俄烏情勢影響，烏克蘭前100大富豪已逃離，僅存4人因涉嫌貪腐，被法院扣留護照，無法出境。還有部分烏克蘭議員也紛紛逃出境，烏克蘭總統澤連斯基則限期這些人回國。