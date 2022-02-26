俄烏爆發戰爭後，總統蔡英文25日受訪時表態譴責俄羅斯侵犯烏克蘭，並指台灣「烏克蘭與台灣的局勢本質不同」，並呼大家加強防範認知作戰，避免境外勢力藉由烏克蘭變局操作製造恐慌假訊息，影響台灣社會民心士氣。前台南縣長蘇煥智痛批，「這是一個無知、阿Q的心態，完全跟國際戰略分析觀點背離」。

針對蔡英文對俄烏局勢的看法，蘇煥智今天(26日)在臉書上表示，「我認為這是一個無知、阿Q的心態，完全跟國際戰略分析觀點背離」。他指出，提出「今日烏克蘭、明日台灣！」概念者，都是國際重要的政治領袖及軍事戰略家，如英國強森首相，美國前總統川普及美國國務卿。蘇煥智指出蔡英文「刻意説不是，不只是阿Q的想法，根本就是苟安的心態」。

蘇煥智認為，雖然台灣與烏克蘭有些基本差異，但同樣面對兩大威權超級大國，也同樣居於重要戰略地位，面對的壓力是完全相同。

蘇煥智更說，台灣的「備戰決心」，國人的危機意識嚴重不足；烏克蘭危機正是喚醒台灣人危機意識，以及國際相關伙伴重視台海危機的契機。現在國際友人紛紛對於台灣存在的危機表達重視，結果我們的蔡英文總統卻說「大家安啦！不會發生戰爭」。這就好比烏克蘭總統澤連斯基面對美國總統拜登提醒，俄羅斯可能發動戰爭，卻認為是在製造恐慌，結果戰爭爆發後才發現拜登的情報完全正確，若澤連斯基和德法等國能夠早重視拜登的提醒，全面備戰，也許情況會好很多。

蘇煥智直言，蔡英文現在的態度，和澤連斯基的態度完全一樣，粉飾太平，更可惡的還説愛台人士的憂慮是假消息、認知戰、影響社會民心士氣，這種心態實在非常要不得！